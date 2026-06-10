Roberto Vannacci provoca Matteo Salvini e la Lega dopo l'addio: "Mi ha usato e deve ringraziarmi"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Roberto Vannacci non intende chiedere scusa a Matteo Salvini, né ringraziarlo. Lilli Gruber incalza l’ex generale, oggi fondatore di Futuro Nazionale: “Lei lo ha usato un po’ come taxi”. Vannacci replica: “Forse è lui che ha usato me per prendere 560 mila voti in più”, e aggiunge: “Ci ringraziamo a vicenda”.

Roberto Vannacci provoca Matteo Salvini

Mercoledì 10 giugno Roberto Vannacci è stato ospite di Lilli Gruber per l’appuntamento con Otto e Mezzo, in onda su La7. L’ex generale ha parlato del suo progetto politico, Futuro Nazionale, ma anche dei suoi trascorsi nella Lega di Matteo Salvini.

A proposito del Carroccio, Lilli Gruber lo ha stuzzicato sostenendo che abbia “usato un po’ come taxi” Salvini per poi salutare la Lega e fondare un partito tutto suo. “Intende chiedere scusa, o ringraziarlo?”, gli ha chiesto.

ANSA

“Forse è lui che ha usato me perché gli ho fatto prendere 560 mila voti in più nella Lega”, ha tuonato l’ex generale, ricordando di aver contribuito a portare tutti i suoi voti al Carroccio.

Vannacci, inoltre, ricorda che in appena tre mesi il suo partito avrebbe raggiunto “100 mila iscritti” gli stessi – secondo la sua versione – che lo votavano ai tempi della Lega quando non volevano votare la Lega.

L’attacco al centrodestra

Roberto Vannacci ha aggiunto che “il centrodestra è titubante oggi, ora”, nei suoi confronti, dal momento che “ogni giorno c’è qualcuno che dice che non vuole Vannacci”, eppure “gli andavo bene quando ero vicesegretario della Lega”.

Ha sottolineato poi, di non avere “mai cambiato le mie posizioni”. Ad esempio, quelle sulle persone omosessuali. E proprio il suo rapporto con il mondo Lgbtqia+ è stato uno degli argomenti trattati durante la puntata.

“Gli omosessuali non sono normali”

Nel suo libro Il mondo al contrario Roberto Vannacci sottolinea che gli omosessuali non sarebbero persone normali. Lilli Gruber lo ha accusato di essere “ossessionato” dalle persone omosessuali, ma l’ex generale ha precisato che il suo “non essere normali” non implica un’accezione positiva o negativa, bensì è relativo al “significato della parola ‘normalità'”, ovvero “ciò che è comunemente accettato“.

Vannacci non si spiega “perché un gusto personale debba poi dare luogo a dei diritti”, anche se “in Italia i gay hanno tutti i diritti”. Lilli Gruber gli ha fatto notare che, ad esempio, le persone omosessuali in Italia non hanno il diritto alla famiglia. “Perché quella non è una famiglia”, le ha risposto l’ex generale.