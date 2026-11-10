Roberto Vannacci provoca sui tesserati di Futuro Nazionale: "Li controlliamo, io ho iscritto Biancaneve al Pd"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Roberto Vannacci, ospite nella trasmissione Rai Filorosso, è stato intervistato da Antonino Monteleone e dal direttore di Fanpage Francesco Cancellato, la cui testata, nelle scorse ore, ha realizzato un’inchiesta giornalistica raccogliendo le critiche mosse da coloro che hanno deciso di abbandonare Futuro Nazionale. Il generale ha risposto affermando che, al momento, il suo partito ha 163mila iscritti, assicurando che sono tutti certificati.

Roberto Vannacci risponde alle accuse di chi ha lasciato Futuro Nazionale

Monteleone ha citato l’inchiesta giornalistica di Fanpage di fronte a Vannacci, riportando quanto dichiarato dall’ex tesserato Pierfrancesco Toselli. L’ex vicepresidente della regione Piemonte ed ex Forza Italia ha detto addio a Futuro Nazionale usando parole durissime: “Ho avuto un senso di vomito nel periodo passato in Futuro Nazionale. Un periodo così, non l’avevo mai avuto”. A questo punto Monteleone ha chiesto al generale un commento.

“A chi lascia Futuro Nazionale dico, citando Carlo V di Shakespeare, che noi garantiamo cavalli freschi e vivande in abbondanza – ha esordito il generale – E chi resta deve essere pronto a un confronto aspro che sarà quello delle elezioni“.

ANSA

“Vogliamo essere una banda di fratelli durante questo confronto – ha aggiunto Vannacci – Per cui chi tentenna, chi era venuto per interessi personali, chi pensava di trovare un posto al sole e se ne va oggi… Cavalli freschi e vivande in abbondanza”.

La provocazione sulle defezioni e sulle iscrizioni

Nel discorso si è inserito Cancellato il quale ha ricordato cosa è stato riferito a Fanpage: “Quello che hanno raccontato ai giornalisti che hanno realizzato l’inchiesta è proprio il contrario. Hanno raccontato di un partito dominato a livello locale da signori delle tessere, dal notabilato che porta iscritti e che in qualche modo fa parte della vecchia politica”.

“Molti – ha proseguito il giornalista – addirittura hanno detto: ‘Pensavamo di entrare in Futuro Nazionale, ci sembra di essere entrati in Futuro democristiano’. Descrivono un partito in cui entrano tanti soggetti che non c’entrano molto con gli ideali che lei racconta in televisione”.

“Ci parlano di decine di persone che ogni giorno lasciano Futuro Nazionale”, ha incalzato Cancellato che ha infine rivolto una domanda a Vannacci: “Non è strano che un partito appena nato abbia così tante defezioni?”

Vannacci parla di 163mila iscritti e punzecchia il Pd

“No, nella maniera più assoluta – ha spiegato il generale – A parte il fatto che quella che lei giustamente racconta è la percezione di una certa categoria di persone che stanno lasciando Futuro Nazionale, probabilmente perché le loro ambizioni non sono state soddisfatte. Noi oggi abbiamo 163mila iscritti”.

Cancellato è intervenuto con una battuta, per capire se le iscrizioni siano reali oppure gonfiate. “Noi avevamo iscritto anche Hannibal Lecter e Crudelia De Mon”, ha detto ironicamente il giornalista. Vannacci, con tanto di stoccata al Pd, ha però assicurato che non ha tesserati fake:

“Anche io ho iscritto Biancaneve nel Partito Democratico. Comunque noi controlliamo le iscrizioni, abbiamo un programma di IA che ce le controlla e incrociamo i dati. Si controllano nomi e correttezza dei codici fiscali. Sono 163mila nomi veri. Tra l’altro Repubblica ci ha dedicato un articolo sul boom di donazioni. C’è quindi interesse da parte di alcune persone che hanno disponibilità economica a donare al partito”.