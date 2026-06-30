Roberto Vannacci punge Giorgia Meloni, "tiri fuori gli attributi sulla legge elettorale, almeno su questo"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci ha replicato duramente a Giorgia Meloni, accusando l’esecutivo di aver tradito le promesse sul blocco navale e sulle tasse. Il generale ha sfidato la premier a dimostrare coraggio sulla nuova legge elettorale, pretendendo l’introduzione delle preferenze reali per evitare la nomina di parlamentari bloccati.

Lo scontro tra Giorgia Meloni e il leader di Futuro Nazionale

La tensione politica all’interno della destra ha raggiunto livelli di scontro senza precedenti. Intervistata nel programma Dieci minuti su Rete 4, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha attaccato duramente Roberto Vannacci e il suo movimento Futuro Nazionale, equiparandoli di fatto ai partiti del centrosinistra e accusandoli di votare sistematicamente insieme alle opposizioni per fare cadere l’esecutivo.

“Francamente non mi pare che ci sia grande differenza tra il suo movimento e tutti gli altri partiti di opposizione che noi abbiamo, perché votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia esattamente come la sinistra, parlano solo contro di noi tutto il giorno, esattamente come la sinistra”, ha detto la premier.

ANSA

La replica del generale non si è fatta attendere, respingendo al mittente le accuse e contestando a Meloni la mancanza di coerenza rispetto al programma elettorale con cui si è presentata agli elettori.

La replica di Roberto Vannacci

Parlando con l’Adnkronos, l’eurodeputato ha negato fermamente che l’obiettivo di Futuro Nazionale sia quello di demolire la coalizione, sottolineando che il movimento è nato per dare voce a milioni di italiani delusi da una destra che si adegua ai diktat di Bruxelles.

Il generale ha elencato i principali punti programmatici che, a suo dire, sono stati completamente disattesi dall’esecutivo guidato da Fratelli d’Italia: il blocco navale per contrastare l’immigrazione clandestina, il taglio delle accise sui carburanti e lo storico slogan contro l’Unione Europea.

“Ci ricordiamo il blocco navale, lo stop alle accise, le preferenze nella legge elettorale – ha detto Vannacci – E ci ricordiamo anche quel famoso ‘è finita la pacchia’ rivolto all’Unione Europea. Parole forti e promesse chiare a fronte di quali risultati? Non siamo noi a dover dimostrare lealtà a voi, siete voi a dover dimostrare lealtà agli italiani”.

L’affondo sulla legge elettorale

Il terreno dello scontro si sposta ora sul vertice di maggioranza per la riforma dello Stabilicum, la nuova legge elettorale, con Vannacci che ha esortato la premier a non cedere alle pressioni degli alleati di coalizione, come Lega e Forza Italia, contrari all’introduzione delle preferenze, chiedendole un gesto di coraggio politico.

L’intervista a Giorgia Meloni

“Presidente Meloni, se non vuole perdere completamente la faccia, almeno sulle preferenze nella legge elettorale dia un segnale – ha affermato Vannacci – Tiri fuori gli attributi almeno su questo perché non costa un euro, non lo osteggiano le toghe rosse e non lo blocca la sua amica Frau von der Leyen. Faccia vedere che almeno una cosa la riesce a portare a casa.”

Dibattito nel quale è intervenuta anche la responsabile della segreteria politica di FdI, Arianna Meloni, la quale ha ribadito che il partito spera di introdurre le preferenze vere, ma che la priorità assoluta resta comunque garantire la stabilità governativa della nazione.