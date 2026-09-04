Roberto Vannacci replica al Financial Times: "Ecco chi sta davvero interferendo sulle elezioni italiane"

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Roberto Vannacci risponde all’accusa del Financial Times di essere il “cavallo di Troia dell’influenza russa in Italia” e rilancia. “Grandi titoloni sulle possibili e potenziali influenze russe sulle elezioni italiane ma, guarda caso, nessuno si preoccupa sulle attuali, e già presenti, influenze sulle elezioni italiane da parte del Financial Times e da parte di tantissime altre testate manovrate dalla finanza internazionale e dai poteri forti”, dice il leader di Futuro Nazionale in un video sui social. Sulla questione era già intervenuta anche la moglie di Vannacci, Camelia Mihailescu, che in un video su Instagram aveva brindato con la vodka indossando un foulard e salutando “i suoi amici russi, soprattutto Vladimir”.