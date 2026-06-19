Roberto Vannacci risponde a Michele Serra dopo la frase sui voti a Futuro Nazionale, "sarò il tuo incubo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Roberto Vannacci grida la sua risposta a Michele Serra sui social. Scrive: “SARÒ IL VOSTRO INCUBO!” in risposta al timore espresso dal giornalista, a Piazzapulita, di un risultato elettorale positivo per Futuro Nazionale. Serra cita le parole di un altro militare, Gianfranco Paglia, che ha mostrato tutto il suo fastidio nel sentire l’accostamento tra militari ed estrema destra, come Vannacci lascia intendere. Secondo Serra: “Farà fatica a fare breccia nei giovani“.

Cosa ha detto Michele Serra su Vannacci

Michele Serra, a Piazzapulita, spiega dove Roberto Vannacci abbia trovato i temi che lo rendono forte nei sondaggi. Da anni, dice il giornalista, si leggono sui principali giornali di destra.

“Di come i gay non debbano fare fracasso ed era meglio quando stavano zitti, che il Pride sia una manifestazione invadente e provocatoria”, per citarne uno.

Poi aggiunge il fatto che i migranti siano più un problema che una risorsa. Sono, in conclusione, anni che questi e altri temi sono lo specchio di un certo pubblico. “No, non sono sorpreso. Mi sorprenderebbe molto se Vannacci avesse un successo molto limitato, che ovviamente più che sorprendermi mi spaventerebbe se riuscisse a prendere voti anche al di fuori di quel bacino che deve fare concorrenza a Lega e Fratelli d’Italia”.

La professione in divisa

Il punto, secondo Serra, è che Vannacci farà fatica a fare breccia nei giovani. Soprattutto, spiega, quando parla di pensioni anticipate per determinate categorie, in una realtà storica nella quale i giovani sanno già che non vedranno la pensione né a 60 e né a 70 anni.

Serra riprende le parole di Gianfranco Paglia, militare e politico, che aveva dichiarato il proprio fastidio nell’avvicinamento delle figure che difendono lo Stato agli estremisti.

“Sono lì per servire il loro Paese” ed è quindi “molto fastidioso che si voglia giustapporre la divisa a un’ideologia di estrema destra“. Serra ricorda che tra le forze dell’ordine moltissime non sono con lui.

La risposta di Vannacci

Su Facebook arriva la risposta di Roberto Vannacci, che scrive in caps lock: “E ALLORA SARÒ IO IL TUO INCUBO!“.

Secondo il suo punto di vista: “Futuro Nazionale prende voti da chi non votava, ma anche dalla sinistra, dai pentastellati delusi e, nelle periferie stracolme di immigrati, da quel ceto di lavoratori e impiegati italiani dimenticati dalla sinistra che ha aperto le porte a tutti i disperati della terra”.

Dice a Serra di uscire dal suo “cortocircuito cerebrale di progressista radical chic”. Per Vannacci infatti l’elettorato di FN è composto da 18-25enni.