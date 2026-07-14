Roberto Vannacci scarica Giuseppe Barboni per aver picchiato un immigrato: "Contrario alla violenza"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Roberto Vannacci ha preso le distanze da Giuseppe Barboni, l’imprenditore che ha aggredito a San Benedetto del Tronto Michael Habeeb Jousif per poi postare il video del pestaggio sui social. Il fondatore di Futuro Nazionale ha condannato il gesto con queste parole: “Sono sempre stato contro la violenza se non giustificata da necessità di difesa, e questo non mi sembra il caso”, ha detto di un’intervista.

Il commento di Roberto Vannacci

Intervistato dall’Adnkronos, Roberto Vannacci, con poche parole, ha preso le distanze da Giuseppe Barboni. Quest’ultimo, imprenditore nonché esponente di Futuro Nazionale nelle Marche, ha aggredito un uomo a San Benedetto del Tronto, che lo ha denunciato.

Vannacci ha detto: “Vedo solo oggi quel filmato, io sono sempre stato contro la violenza se non giustificata da necessità di difesa, e questo non mi sembra il caso”.

ANSA

Sull’episodio la Procura di Ascoli Piceno ha aperto un fascicolo per far luce sui fatti, a seguito della denuncia di Michael Habeeb Jousif.

Secondo la versione di Barboni, l’uomo avrebbe creato disturbo bloccando il traffico mentre stazionava sulle strisce pedonali.

La replica di Giuseppe Barboni

Adnkronos ha raccolto la replica di Giuseppe Barboni all’ex generale Vannacci. L’imprenditore riferisce che il commento del leader del partito “spiace e sbalordisce” e sostiene che Vannacci non abbia visto bene il video.

“Dico la verità: se è vero quello che ho letto, è una delusione impressionante”, continua Barboni, che aggiunge: “Futuro Nazionale dovrebbe essere un partito che porta una soluzione vera“, ma ora ha l’impressione che vogliano “un po’ di posti alla Camera”. La reazione del fondatore “è la solita minestra, neanche troppo riscaldata”.

Nel pestaggio “non c’è nessuna violenza”

Ancora, Barboni tiene a sottolineare che “non c’è nessuna violenza”. E racconta: “Per otto volte gli ho detto, ‘parliamo, spostati'”, ma “lui, l’iracheno, si gira, mette le mani sull’inguine. Dopo che ti ha urlato qualsiasi cosa contro, insultato tua madre, ti dà le spalle”.

A quel punto “vuol dire che può prendere una lama e accoltellarti“. Infine precisa: “Quello è uno scemo che vuole farsi notare, che ha capito che l’Italia è l’Eldorado”, riferendosi al denunciante.