Roberto Vannacci sente "Bella ciao" a Viareggio, la reazione del generale e della moglie Camelia Mihailescu

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Un recente siparietto di Roberto Vannacci e della moglie Camelia Mihailescu, che reagiscono alla canzone “Bella ciao” è divenuto virale. L’eurodeputato di Futuro Nazionale e la consorte si sono presentati ad una serata musicale in un locale vicino casa loro, a Viareggio. In quel momento stava suonando un gruppo, il “Complesso di inferiorità”. Che nel vederli ha intonato “Bella ciao”. La reazione dei due è stata diffusa dalla pagina Facebook Viareggio Antifascista.

Vannacci e la moglie reagiscono a “Bella ciao”

Questo il testo a corredo del video: “Vannacci si presenta ad una serata vicino casa sua, a suonare c’è il Complesso di inferiorità che insieme alle persone presenti fanno sentire tutta la loro accoglienza al ‘generale’ al grido di BELLA CIAO, lui con finti sorrisi risponde con un balletto di saluti romani insieme a sua moglie che inoltre erge il dito medio al gruppo e alle persone”.

E ancora: “Forse la moglie ha pensato che il dito medio fosse meglio del saluto “RUMENO” visto che i principi di italianità sanguigna del marito rischiano di inserirla nelle liste di remigrazione. Ciao generale ti aspettiamo ad ogni concertino…”.

Cosa è successo

Nel video diffuso si vede effettivamente il generale Roberto Vannacci (è ancora generale perché in Italia i gradi militari durano a vita), in tenuta casual estiva con pantaloncini azzurri e maglietta bianca, reagire a “Bella ciao” con un ampio sorriso e colpi ritmati del capo, a tempo di musica.

Poi è partito un braccio teso, il destro, ma con la mano posizionata di taglio, sempre a seguire la musica con colpi ritmati.

E infine le braccia tese sono diventate due, e sempre seguendo la musica, più o meno come si fa durante le sedute di acquagym.

Viareggio Antifascista ha interpretato la reazione come una serie di doppi saluti romani, messi in atto con entrambe le braccia.

La reazione della moglie di Vannacci

Nel video si vede inoltre Camelia Mihailescu, moglie di Vannacci, saltellare a tempo di musica seguendo le note col braccio sinistro. Poi, da quanto si vede nel video, parrebbe che dalle mani della signora sia partita una raffica di diti medi.

La pagina Facebook Viareggio Antifascista ha chiuso i commenti agli utenti di passaggio, riservandoli solo agli iscritti da più di 24 ore, forse per evitare polemiche o assalti da parte dei militanti di Futuro Nazionale.

Su altre pagine che hanno ripreso il video, invece, i commenti non sono mancati. Qualcuno ha attaccato il generale e la consorte, mentre qualcun altro ha messo in dubbio la ricostruzione sostenendo che i due stessero solo ballando.