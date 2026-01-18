Roberto Vannacci smentisce i legami con la massoneria svelati da Report, la risposta di Sigfrido Ranucci

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Roberto Vannacci avrebbe legami con la massoneria. Lo sostiene Report in un’inchiesta sulle fondazioni istituite dall’eurodeputato della Lega in parallelo al Carroccio, partito di cui è vicesegretario, ma che ha deciso di non finanziare. Nel nuovo servizio dedicato all’ex generale, la trasmissione di Sigfrido Ranucci ha svelato inoltre come l’europarlamentare abbia dato vita a un centro studi insieme a un massone. Ricostruzione smentita da Vannacci.

L’inchiesta di Report

Nel servizio a firma di Luca Chianca, in onda nella puntata di domenica 18 gennaio, Report si è concentrata su un altro “soggetto politico”, oltre alla nota associazione Mondo al Contrario che prende le mosse dal libro dell’ex generale, creato dal vicesegretario della Lega e di cui è presidente la moglie Camelia Mihailescu.

Il nome è Fondazione Generazione Xa, un’ennesima allusione alla Decima Mas, il corpo militare fascista che ha operato sotto la Repubblica sociale italiana e citato spesso da Vannacci.

“Si torna sulle solite questioni trite e ritrite della presunta nostalgia per il Ventennio, tema che ho già chiarito in innumerevoli occasioni, ricordando che il fascismo è terminato ottant’anni fa” ha detto l’eurodeputato sulle domande relative alla nuova associazione, i cui scopi, sottolinea Report, non sarebbero ancora chiari.

La nuova fondazione di Vannacci

All’inviato di Report Luca Chianca, il direttore generale della Fondazione, Massimiliano Simoni, ha spiegato che Generazione Xa è “rivolta alla generazione giovane” e di fronte al tariffario per le sottoscrizioni, che andrebbero dai 100 ai 5mila euro, ha smentito che si tratti di una raccolta fondi.

Un sospetto respinto “nella maniera più assoluta” anche dall’ex generale. Intervistato dal giornalista Rai, Vannacci ha spiegato che il proposito della fondazione sia finanziare dei corsi di leadership e avvicinamento politico.

Nessun denaro racimolato all’insaputa di Matteo Salvini, dunque, il cui vice è finito recentemente al centro di scontri interni al partito per essere l’unico che non versa la quota richiesta dalla Lega.

“Sono questioni che riguardano me, il ceto dirigente del partito e il partito” ha affermato davanti alle telecamere di Report.

I legami con la massoneria

Nel servizio viene rivelata infine anche la creazione del nuovo centro studi, Rinascimento Nazionale, a cui Vannacci ha dato vita insieme a Luca Sforzini, che a Report “ammette di essere massone, con sede nel suo castello in provincia di Alessandria”.

“Mai avuto a che fare” con i massoni, è stata la risposta dell’eurodeputato, che ha accusa la trasmissione di essere “faziosa e pretestuosa”, con l’unico obiettivo di “screditarlo: devo essere infamato, colpito e messo in cattiva luce perché – ha sottolineato – rappresento un concorrente politico della sinistra e dell’universo progressista”.

Vannacci ha rivendicato il profilo “irreprensibile” e i suoi “37 anni di carriera” starebbero lì a dimostrarlo.

Guardi la puntata “prima di giudicarci”, è stata la controreplica del conduttore Sigfrido Ranucci.