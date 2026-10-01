Roberto Vannacci stuzzicato da Le Iene sulle foto AI, "invoca le regole ma è il primo a non rispettarle"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Roberto Vannacci è stato travolto dalle polemiche dopo aver condiviso sui social un’immagine della sottosegretaria Matilde Siracusano modificata con l’intelligenza artificiale, suscitando l’indignazione di Forza Italia. Incalzato sul tema dell’AI Act dell’Unione Europea a Porto Sant’Elpidio dall’inviato de Le Iene Filippo Roma, il leader di Futuro Nazionale si è difeso sostenendo di aver ripreso un contenuto già pubblico.

Polemica sul post di Roberto Vannacci

Alla vigilia delle elezioni suppletive in Calabria, Roberto Vannacci è finito nella bufera per aver ripubblicato sui propri canali social un’immagine tratta dal blog Iacchitè.

Lo scatto ritraeva la sottosegretaria di Forza Italia Matilde Siracusano seduta a tavola accanto al candidato Fabio Roscioli e al senatore Claudio Lotito, con l’abito alterato tramite software per accentuarne la scollatura, scatenando la dura reazione di Forza Italia.

ANSA

Il segretario Antonio Tajani ha parlato di gesto “volgare e disonorevole per chi predica il rispetto delle regole“, mentre Siracusano ha annunciato querela definendo l’uso dell’immagine “una scelta perversa e squallida”. Vannacci ha inizialmente respinto le accuse, invitando a rivolgersi agli autori originali dell’elaborazione grafica.

Lo scontro con l’inviato de Le Iene

Raggiunto a Porto Sant’Elpidio dall’inviato de Le Iene Filippo Roma, il generale è stato incalzato proprio sulla condivisione del contenuto generato con l’AI.

Il giornalista gli ha fatto notare come chi invoca il rispetto delle regole debba poi essere il primo ad applicarle, ma Vannacci ha opposto la sua difesa: “Quella foto è stata modificata da qualcun altro e non da me”.

Alla domanda se fosse consapevole che si trattasse di una foto creata con l’AI, ha risposto: “Certo che no, l’oggetto non era l’onorevole Siracusano ma tre individui che si spartivano la Calabria. Ho repostato una foto che nel suo complesso è usuale. Come posso sapere se una foto pubblicata su un blog è stata modificata?”.

Quando Roma gli ha ricordato i vincoli normativi che impongono l’autorizzazione o la segnalazione dei contenuti artificiali, Vannacci ha chiosato: “Eventualmente ne risponderò in sede giudiziaria, se fosse così. Certo non me lo dice un giornalista”.

Cosa prevede l’AI Act

Il dibattito sollevato dal caso richiama l’entrata in applicazione dell’articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act). La normativa europea introduce l’obbligo di rendere chiaramente riconoscibili e rilevabili i contenuti audio, immagine, video e testo generati o manipolati dall’intelligenza artificiale.

Roberto Vannacci raggiunto da Filippo Roma

La disposizione distingue tra i fornitori dei software, tenuti a inserire marcature tecniche come il watermarking, e i deployer (ovvero chi utilizza tali sistemi per scopi professionali o di diffusione pubblica), obbligati ad applicare un’etichettatura visibile e trasparente.

Per i deepfake e le immagini che ritraggono persone reali in modo da apparire autentiche, la legge impone una dichiarazione esplicita al pubblico, proprio per prevenire disinformazione e alterazioni della percezione della realtà.