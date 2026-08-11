Roberto Vannacci torna a scuola e attacca Valditara e il governo Meloni: "Vediamo chi dovrà ripetere l'anno"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Roberto Vannacci, attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, ha attaccato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e l’operato del governo Meloni, affermando che sui temi relativi a immigrazione, cittadinanza, energia, scuola, guerra e sicurezza l’esecutivo non ha mantenuto le promesse fatte in campagna elettorale.

Roberto Vannacci contro Valditara e il governo Meloni

“Il ministro Valditara sale in cattedra, impugna la matita rossa e mi assegna un brutto voto: le mie sarebbero idee già avanzate dalla Lega, ma “fritte male””. Ha esordito così Vannacci in un post social, in cui appare in un’immagine creata con l’IA sui banchi di scuola, davanti alla prima pagina del quotidiano La Verità su cui si legge: “Valditara dà pessimi voti a Vannacci: ‘Le sue idee? Frigge male le nostre'”.

“Caro Ministro – ha proseguito il generale – prendo atto della pagella e delle sue ammissioni che altro non fanno che corroborare la vostra incapacità. Se queste proposte erano già vostre, perché dopo quattro anni di governo sono ancora chiuse nel quaderno dei buoni propositi?”

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“Su immigrazione, cittadinanza, energia, scuola, guerra e sicurezza non basta copiare il titolo del compito. Bisogna svolgerlo. E soprattutto bisogna consegnarlo agli italiani”, ha chiosato il leader di Futuro Nazionale.

Vannacci al ministro: “Se vuole rimandarmi, nessun problema: ho già fatto i compiti”

E ancora: “L’ultima consegna che avete fatto, invece, è uno SVUOTACARCERI per criminali drogati e alcolizzati. Noi, invece, abbiamo proposte chiare, più rigorose e senza i soliti compromessi al ribasso”.

“Dunque, ricapitoliamo: insufficienza a chi presenta le soluzioni e promozione a chi, avendole nel programma da anni, non le ha ancora realizzate? Temo che sia la pagella a essere sbagliata. Se vuole rimandarmi a settembre, nessun problema: i compiti li ho già fatti. Vedremo chi, invece, dovrà ripetere l’anno”, ha concluso Vannacci.

Valditara sulla “remigrazione”: “Chi le spara grosse fa demagogia”

Non è la prima volta che volano gli stracci tra il generale e il ministro Valditara. Quest’ultimo, di recente, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha dichiarato che “i cittadini devono essere rispettati, non presi in giro; servono fatti e non chiacchiere”.

E facendo riferimento alla “remigrazione” tanto invocata da Vannacci, che afferma di avere un piano per espellere con la forza dal Paese tutte le persone straniere la cui presenza è ritenuta problematica, ha aggiunto che “chi le spara grosse fa demagogia spicciola e prende in giro gli elettori, per esempio dicendo che i problemi dell’immigrazione e della sicurezza si risolvono con misure roboanti ed estreme”.

“Spesso nemmeno compatibili con la Costituzione e i trattati che vincolano l’Italia. È una politica che a noi della Lega non interessa”, ha concluso Valditara.