Roberto Vannacci vuole la scuola con classi in base a merito e profitto, "i meno bravi avrebbero supporto"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

A Roma, nel corso di un convegno tematico a Palazzo San Macuto, l’eurodeputato Roberto Vannacci ha presentato il proprio programma politico per la scuola. La proposta principale avanzata dal presidente di Futuro Nazionale prevede l’introduzione di classi separate basate esclusivamente sul merito e sul profitto degli alunni, una misura definita dal generale come un fattore fortemente inclusivo e per nulla discriminatorio.

Roberto Vannacci vuole classi in base a merito e profitto

Secondo la tesi espressa da Roberto Vannacci riportata da ANSA, la suddivisione degli studenti in sezioni distinte a seconda dei voti e della condotta sul registro è una tecnica scolastica consolidata e già ampiamente utilizzata con successo in grandi nazioni europee come la Francia, la Germania e l’Inghilterra.

Il generale ha ricordato come un tempo questo criterio selettivo venisse applicato anche in Italia, dove chi usciva dalle medie con ottimi voti veniva inserito nelle prime sezioni dei licei.

Il progetto per la scuola prevede che i ragazzi più diligenti siano agevolati dal potersi confrontare all’interno di un contesto omogeneo di alto livello.

Al contempo, gli alunni con maggiori difficoltà e con valutazioni insufficienti avrebbero l’opportunità di beneficiare di un supporto mirato e personalizzato, studiato appositamente per colmare le lacune iniziali e portarli rapidamente allo stesso livello dei compagni più brillanti, raggruppandoli semplicemente per caratteristiche e necessità simili.

Cosa dice l’Istat sul merito scolastico

La proposta incentrata sul merito si scontra tuttavia con le recenti analisi statistiche relative alle fragilità strutturali del comparto formativo nazionale.

L’Istat, nel suo ultimo rapporto annuale, ha lanciato un serio allarme sulla dispersione scolastica implicita, evidenziando come i divari di partenza negli apprendimenti siano ancora strettamente legati al contesto socioeconomico familiare, al territorio e al tipo di istituto frequentato, rendendo difficile per la struttura pubblica azzerare le disparità iniziali.

I dati ufficiali dimostrano che le insufficienze e l’abbandono precoce degli studi sono molto più frequenti tra i figli di genitori con un titolo di studio basso e negli istituti professionali, specialmente nelle regioni del Sud e delle Isole.

In questo contesto, molti analisti e oppositori politici temono che la creazione di percorsi separati e differenziati in base al profitto possa cristallizzare le diseguaglianze sociali di partenza, finendo per penalizzare e lasciare indietro proprio i giovani che provengono dai contesti familiari e culturali più svantaggiati.

L’idea di Futuro Nazionale sulle scuole private

Oltre alla riforma delle aule, Vannacci, affiancato dall’onorevole Rossano Sasso, ha toccato altri temi caldi, esprimendosi a favore dei sussidi economici e dei voucher per le famiglie che scelgono le strutture paritarie e la scuola parentale.

Secondo la sua visione, chi paga le tasse finanzia già il sistema pubblico e non dovrebbe essere penalizzato economicamente se decide di usufruire di un servizio privato, fermo restando che l’eccellenza assoluta dovrebbe essere sempre garantita dallo Stato.