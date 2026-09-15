Roberto Vecchioni a processo per diffamazione nei confronti di Geronimo La Russa, ma non si trovano gli atti

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A Firenze si è aperto il processo che vede imputato Roberto Vecchioni per diffamazione aggravata ai danni di Geronimo La Russa, figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. L’avvocato si è costituito parte civile, accusando il cantautore di avergli attribuito pubblicamente, dopo trent’anni, la responsabilità di un presunto furto compiuto durante una festa di compleanno della figlia.

Roberto Vecchioni, il processo per diffamazione

Roberto Vecchioni è ora chiamato a rispondere del reato di diffamazione aggravata nei confronti dell’avvocato Geronimo La Russa.

Il cantautore, difeso dai legali Simone Giordano e Ugo Cerruti, è finito sotto processo per alcune affermazioni pronunciate durante un evento pubblico in Toscana, il Festival La Gaberiana, nel 2023.

ANSA

Secondo la ricostruzione dell’accusa, Vecchioni raccontò di essersi rivolto alle forze dell’ordine dopo che, circa trent’anni prima, alcuni ragazzi avrebbero sottratto degli oggetti durante una festa di compleanno organizzata per la figlia.

Nel riferire l’episodio, l’artista avrebbe fatto il nome di battesimo di uno dei presunti responsabili (“Geronimo”) senza aggiungere il cognome, ma in un modo che, secondo la querela, avrebbe permesso al pubblico di risalire facilmente all’identità del figlio di Ignazio La Russa, allora minorenne come la figlia del cantautore.

La posizione di Geronimo La Russa

La posizione di Geronimo La Russa in relazione a quei fatti risalenti agli anni ’90 era stata archiviata per infondatezza, mentre il procedimento originario proseguì solo nei confronti di altri ragazzi coinvolti.

Proprio in occasione della prima udienza, La Russa ha reso pubblica la propria decisione in merito alla faccenda. “Ho deciso di costituirmi parte civile contro Vecchioni che, al termine delle indagini, è stato giustamente imputato per il reato di diffamazione aggravata nei mei confronti” ha dichiarato.

L’avvocato ha poi rincarato la dose, sostenendo che il cantautore “pur sapendo di dire una falsità, mi ha accusato, a distanza di 30 anni, di aver rubato oggetti durante una festa della figlia, all’epoca minorenne come me”.

Per La Russa la scelta dei tempi e delle modalità con cui furono pronunciate quelle parole non lascerebbe dubbi sull’intenzionalità di diffamare. “E siccome di questo nuovo sport, ‘il lancio della menzogna’, io e la mia famiglia ne abbiamo le tasche piene, ho deciso di prendere questa posizione perché a tutto c’è un limite” ha concluso.

Il giallo degli atti smarriti

Di contorno alla vicenda c’è anche un piccolo “giallo” riguardo gli atti del procedimento, depositati circa un anno e mezzo fa dalla difesa di Vecchioni, e poi smarriti negli uffici del tribunale di Firenze.

Per questo motivo, l’udienza predibattimentale era già stata rinviata di tre mesi. Tuttavia, martedì 15 settembre è stato deciso di mandare comunque il caso a processo, così da permettere ai legali di depositare nuovamente la documentazione. Il giudice, in assenza degli atti, non ha potuto valutare l’eventuale proscioglimento del professore.