Roberto Vecchioni costretto a rinviare i concerti per problemi di salute, il tour si ferma per due mesi
A causa di alcuni problemi di salute, Roberto Vecchioni è stato costretto a rimandare quattro date del tour “Tra il Silenzio e il Tuono”
Roberto Vecchioni ha spostato le date di alcuni concerti per problemi di salute. L’annuncio è arrivato dalla pagina Instagram del cantante milanese. Sono quattro i concerti che hanno subito uno spostamento di data. Il cantante ha fatto sapere che si fermerà per un breve periodo prima di riprendere il tour “Tra il Silenzio e il Tuono 2026”.
Problemi di salute per Vecchioni, le date spostate
Quattro le date dei concerti di Roberto Vecchioni che hanno subito una riprogrammazione. Nel dettaglio: l’esibizione del 6 marzo al Teatro Brancaccio di Roma è stata spostata al 30 settembre; quella del 13 marzo al Teatro Dal Verme di Milano al 28 settembre; quella del 24 marzo al Teatro Galleria di Legnano al 21 maggio; quella del 2 aprile al Teatro Ivo Chiesa di Genova al 27 maggio.
L’organizzazione del tour di Roberto Vecchioni ha fatto sapere che i biglietti già acquistati restano validi per le nuove date, mentre gli altri appuntamenti in calendario sono stati confermati.
Le altre date del tour “Tra il Silenzio e il Tuono”
Il tour 2026 di Roberto Vecchioni sarebbe dovuto partire proprio da Roma, con la data del 6 marzo. Ma a causa di alcuni problemi di salute, il cantautore è stato costretto a spostare quattro date.
Quindi, calendario alla mano, “Tra il Silenzio e il Tuono 2026” prenderà il via il 15 aprile al Teatro Lyrick Assisi a Santa Maria degli Angeli, in provincia di Perugia. Nei giorni successivi – per il momento le date sono state confermate – Vecchioni salirà sul palco a Bergamo, Torino, Catania, Palermo, Agrigento, Bologna, Brescia, Milano e Roma.
In queste ultime due città tornerà anche per i concerti che sono stati spostati. Il cantautore milanese, dopo un periodo di riposo, ricomincerà a girare i teatri italiani.
Lo spettacolo portato nei teatri da Roberto Vecchioni
Già andato in scena nel 2025, “Tra il silenzio e il tuono Tour” di Roberto Vecchioni è uno spettacolo che alterna canzoni e monologhi, costruito sul contrasto tra silenzio (dimensione interiore, spirituale) e tuono (la vita vissuta, intensa e talvolta turbolenta).
Il titolo è ispirato a un libro dello stesso cantautore 83enne. La prima parte è dedicata all’ultimo disco e a figure che hanno sfidato il destino e il male, esprimendo un nuovo messaggio di amore profondo per la vita in ogni sua forma.
La seconda parte guarda al passato, come ha spiegato in alcune interviste l’artista di Milano, ripercorrendo i brani storici che hanno portato alla maturazione del concetto di “Infinito”: un’idea che riunisce amore, sogno, dolore e felicità in un unico insegnamento, cioè amare la vita sempre, perché è bella comunque, anche quando siamo noi a percepirla diversamente.