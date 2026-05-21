Roberto Vecchioni e la frecciata alla "remigrazione" di Vannacci, "parola inventata e tolta dalla Crusca"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Roberto Vecchioni ha lanciato una frecciata a Vannacci sul vocabolo “remigrazione“. Il noto cantautore ha spiegato che questa parola, usata in tempi recenti anche a proposito di Salim El Koudri per chiedere di toglierli la cittadinanza italiana dopo i fatti di Modena, è “inventata e tolta dalla Crusca”.

La parola remigrazione secondo Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni è stato ospite della trasmissione Realpolitik condotta da Tommaso Labate. Il conduttore ha chiesto al cantautore un commento sulla parola “remigrazione“, usata anche nei giorni scorsi per chiedere che fosse tolta la cittadinanza italiana a Salim El Koudri, che con la sua auto è piombato sulla folla a Modena.

Vecchioni ha risposto: “Intanto dovremmo spiegare cos’è una remigrazione, non tutti stanno dentro a queste parole inventate e tolte dalla Crusca. Si tratta di una seconda migrazione, tutto quello che nasce con ‘re’ è una replica. Io non riesco a capire quando è cominciato questo problema. Quando a Sanremo ho portato ‘Chiamami ancora amore’, il primo verso parlava dei ‘bambini che cadevano in mare dalle barche’. Non è cambiato niente, ancora adesso le barche affondano nella stessa maniera. Io non ho questa educazione“.

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Cos’ha detto Vannacci su Modena e remigrazione

In trasmissione non è stato nominato esplicitamente Vannacci, ma il leader di Futuro Nazionale nei giorni scorsi aveva dichiarato: “Quante Modena dovranno ripetersi per capire che ci vuole la remigrazione?“.

Ancora Vannacci: “Chi porta violenza, disprezzo delle regole e rifiuto dell’integrazione deve essere rimpatriato”.

Cosa significa remigrazione: la definizione dell’Accademia della Crusca

In base alla definizione dell’Accademia della Crusca, la parola remigrazione significa “letteralmente ‘migrazione indietro‘ ovvero ‘ritorno al luogo di origine in seguito a una precedente migrazione'”, ma è “rilanciata per indicare in forma eufemistica il significato di ‘espulsione forzata, deportazione di massa di persone con una storia di migrazione’”.

Il commento di Roberto Vecchioni sui fatti di Modena

In un altro passaggio dell’intervista, Roberto Vecchioni ha commentato anche la foto che ritrae un ragazzo del Bangladesh e un ragazzo egiziano impegnati nei soccorsi ai feriti a Modena, dopo che l’auto guidata da Salim El Koudri è piombata sulla folla lo scorso sabato 16 maggio.

Le parole del cantautore: “Innanzitutto, penso alla meraviglia di un ragazzo arabo che si sente cittadino del mondo, come molti di noi no. Ho saputo anche di quella infermiera che con un coraggio spaventoso è tornata indietro e ha praticamente salvato la vita a un’altra persona”.