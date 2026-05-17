Roberto Vecchioni ha avuto un malore mentre vedeva l'Inter, "Non riuscivo più a muovermi": come sta oggi

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La paralisi improvvisa mentre guardava la sua Inter e la paura di morire. Roberto Vecchioni ha raccontato il malore che lo ha colpito nei mesi scorsi e che l’aveva costretto a sparire dalle scene, ripercorrendo quel momento in cui “non si muoveva più niente”.

Il malore di Roberto Vecchioni

“È successo che ero a metà tra di qua e di là” ha detto Roberto Vecchioni rispondendo a Massimo Gramellini in un’intervista a In altre parole.

“Di là c’era il diavolo che tirava, di qua c’erano per fortuna tre cardiochirurghi molto bravi. La cosa fondamentale è che non ho visto tunnel con luci alla fine” ha detto con il sorriso al conduttore della trasmissione su La 7.

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La paralisi durante la partita dell’Inter

Vecchioni ha svelato di essere stato colpito all’improvviso dal malore mentre era davanti alla Tv a guardare una partita.

“È cominciato con la sconfitta dell’Inter con l’Atletico, lì mi è scattata l’umanità debole di qualsiasi uomo. Sono stato male senza accorgermene, a un certo punto mi sono fermato come uno stoccafisso e ho detto: ‘Adesso che faccio?'” ha raccontato, spiegando come non riuscisse più a muoversi.

“Ho aperto gli occhi, ho visto una bella infermiera e mi sono chiesto: ‘Ma sono già in paradiso?'” ha detto ancora il professore, aggiungendo di aver chiesto all’operatrice se fosse la Madonna.

“Se vuoi sono anche la Madonna” la risposta che gli ha fatto capire di essere ancora vivo.

La paura di morire

Nell’intervista a Gramellini, Roberto Vecchioni non ha nascosto la paura di morire provata in quei momenti, raccontando di aver chiesto alla stessa infermiera se fosse sul punto di andarsene: “Tutti dobbiamo morire” l’altra risposta sagace dell’infermiera.

“Sono cose che capitano e servono” ha commentato il cantautore, ammettendo durante il ricovero di non voler “vedere nessuno”.

“È una cosa giusta e normale. Mi vergognavo a farmi vedere come non ero, non saper parlare e muovermi come sono solito fare, e poi dover spiegare a tutti perché è successo. Allora ho chiesto a giornali e giornalisti di non parlarne” ha detto Vecchioni.