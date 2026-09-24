Roberto Vecchioni per "improvvisi e importanti motivi di salute" annulla concerto a Salerno, interviene staff

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Roberto Vecchioni ha annullato un concerto a Salerno a causa di un problema di salute. Inizialmente, dalle comunicazioni diffuse dall’organizzazione dell’evento, sembrava che potesse trattarsi di un serio peggioramento delle condizioni del cantautore, ma lo staff di Vecchioni ha rassicurato che tornerà a suonare già dalle date di Milano e Roma.

Annullato il concerto di Vecchioni a Salerno

La direzione organizzativa del Premio Charlot ha annunciato che il concerto che Roberto Vecchioni avrebbe dovuto tenere al Teatro Verdi di Salerno il 25 settembre è stato annullato.

Nel comunicato dell’organizzazione si parla di “improvvisi e importanti motivi di salute”, che hanno costretto il cantautore a rinunciare alla data.

ANSA

Il concerto si sarebbe dovuto tenere nell’ambito del Premio Charlot e Vecchioni avrebbe dovuto ricevere il riconoscimento “Grandi Protagonisti dello Spettacolo”. La serata è stata riprogrammata e al posto del cantautore si esibiranno Enrico Brignano e la sua Montecarlo Big Band.

Come sta Roberto Vecchioni

Il comunicato dell’organizzazione poteva far pensare a un problema di salute piuttosto significativo per Vecchioni, che ha 83 anni.

È stato lo stesso staff del cantautore a rassicurare il pubblico, dichiarando che i prossimi concerti previsti, a Milano e a Roma, dovrebbero tenersi regolarmente.

Le due date sono previste il 28 settembre al Teatro Dal Verme a Milano e il 30 settembre al Teatro Brancaccio a Roma. I biglietti per entrambi i concerti sono già esauriti.

Cosa ha detto Vecchioni sulla sua salute

In una recente intervista al quotidiano La Repubblica era stato lo stesso Vecchioni a spiegare che, negli ultimi mesi, le sue condizioni di salute sono peggiorate:

Sono stato tanto in ospedale, i mesi sospesi sono catastrofici, per riprendersi ci vuole un casino di tempo. Avevo cominciato il disco e l’ho lasciato a metà. Forse ti può interessare Roberto Vecchioni ricorda gli amici Alex Zanardi ed Evaristo Beccalossi, l’omaggio sul palco a Brescia Durante il concerto al Teatro Grande di Brescia, il cantautore ha dedicato ai due amici scomparsi di recente il brano "Ti insegnerò a volare”

Il cantautore ha spiegato che si tratta di problemi recenti, emersi nell’ultimo anno, che lo hanno costretto ad allontanarsi dalle scene.