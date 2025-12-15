Roberto Vecchioni si commuove in tv parlando della moglie Daria, "piange ogni sera" dopo la morte del figlio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Roberto Vecchioni si racconta a Domenica In con sincerità e commozione. Ospite di Mara Venier, il cantautore parla del dolore per la morte del figlio e della sofferenza quotidiana condivisa con la moglie Daria che “piange tutte le sere”. Racconta del sostegno silenzioso di chi è rimasto accanto, come l’amica Ornella Vanoni che chiamava al telefono per sapere come stavano e si affacciava al balcone per chiedergli una canzone.

La commozione per il figlio

Roberto Vecchioni racconta a Domenica In la morte del figlio e si commuove. Parla della moglie Daria e di come ogni sera, verso le dieci, inizi a piangere senza smettere fino a mezzanotte. “Non passerà mai questa cosa. Passa tutto nella vita, ma non passa quando quella cosa che se ne va è la tua carne, il tuo spirito e la tua anima, che è un figlio. Non esiste…”, racconta.

“Io ho tentato, ma mi nascondo – prosegue – lei la lascio fare. Fallo quando vuoi. Fot**tene degli altri e piangi. Io invece non posso, mi nascondo in bagno”.

Ha poi aggiunto che il lutto è qualcosa che dura tantissimo. “Eppure ci sono soluzioni, io sono sempre ottimista e so che ci saranno”, dice sorridendo.

Su Ornella Vanoni

Ornella Vanoni chiamava tutte le sere, racconta Mara Venier. Una grande dimostrazione di amicizia, spiega. Vecchioni aggiunge: “Lei è stata di un cuore grandissimo”.

Racconta che quando Ornella Vanoni si affezionava a qualcuno sentiva il bisogno di dare qualcosa. Nei due anni successivi alla morte del figlio, Vanoni ha chiamato tutte le sere Daria, la moglie di Vecchioni.

“Parla, parla, tanto io il dolore lo so passare, non ho nessuna preoccupazione”, diceva.

“Me lo prendo tutto io”, ripeteva. “Era bravissima“, dice ancora l’artista. Tante cose su Ornella non si sanno, continua. “Io e lei abitavamo l’uno di fronte all’altro”.

La promessa

Vecchioni parla poi di una canzone che Ornella voleva, ma che non le ha mai dato. “Questa è per mia moglie, la canto solo per mia moglie”, le aveva detto, ma lei continuava a chiedergliela, ogni mese.

Anche la sera, alle dieci, si affacciava al balcone e diceva: “Allora str**zo, me la dai ’sta canzone?”. Roberto Vecchioni ride nel raccontare la vicenda e conferma che quella canzone non l’ha mai ceduta.