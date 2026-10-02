Roberto Vecchioni spaventa i fan, "ero con un tubo in gola, potrebbe essere l'ultimo concerto per molti mesi"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Roberto Vecchioni mette in allarme i suoi fan. Dopo i tanti spettacoli sospesi per problemi di salute, nel corso dell’ultimo concerto a Roma il cantautore ha annunciato che dovrà dire addio al palco per un certo periodo di tempo. “Questa forse sarà l’ultima volta perché per altrettanti mesi non potrò cantare”, ha detto Vecchioni.

L’ultimo concerto di Roberto Vecchioni a Roma

Ancora convalescente, ma con la voglia di stare vicino al suo pubblico. Così Roberto Vecchioni, 83 anni, è tornato a cantare a Roma in quello che con molta probabilità sarà il suo ultimo concerto dei prossimi mesi.

Dopo i tanti spettacoli sospesi per problemi di salute, il 30 settembre il cantautore è tornato a esibirsi al Teatro Brancaccio di Roma.

ANSA

Pochi giorni prima del concerto romano c’era stato quello a Milano, dove Vecchioni aveva invitato anche l’equipe di medici che lo hanno avuto in cura.

“Per me questa è una bellissima serata, non ci avrei rinunciato per niente al mondo perché quando sarei dovuto venire qui un po’ di tempo fa ero in ospedale, con un tubo dentro la gola“, ha detto dal palco, secondo quanto riporta Il Messaggero.

Vecchioni: “Per mesi non potrò cantare”

“Statemi vicino. Mille di qua e mille di là, perché io sono molto emozionato dopo mesi e mesi che non canto”. Così si è rivolto al suo pubblico il Professore.

Vecchioni ha spiegato che i problemi di salute che lo avevano fermato nei mesi scorsi lo terranno ancora per un po’ lontano dalle scene: “Questa forse sarà l’ultima volta perché per altrettanti mesi non potrò cantare“.

Durante il concerto non è poi mancato un pensiero all’amico Francesco Guccini: “Credo di essere l’unico autore di cui Francesco abbia cantato una canzone non scritta da lui”.

I problemi di salute di Vecchioni

Da mesi lontano dalle scene, Roberto Vecchioni ha dovuto rinunciare negli ultimi tempi a numerosi concerti, da ultimo quello previsto a Salerno il 25 settembre.

Il Professore aveva parlato dei problemi di salute che lo hanno tenuto lontano dal palco nel programma di Massimo Gramellini In Altre parole, dove era tornato dopo quattro mesi di assenza.

E della lunga e non semplice convalescenza seguita all’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto.