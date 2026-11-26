Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Che cosa distingue un essere umano da una sua perfetta imitazione? È la domanda al centro di Un weekend artificiale, il film di Leonardo Pieraccioni in cui Roberto Zibetti interpreta Serano, un guru della tecnologia. Una commedia che gioca con l’intelligenza artificiale e con il confine tra realtà e finzione, offrendo all’attore l’occasione per riflettere su un paradosso del proprio mestiere: rendere credibile ciò che non è vero. Il pubblico televisivo lo ha conosciuto anche nei panni di Claudio Cecchetto nella serie Sky dedicata agli 883, ma il percorso di Roberto Zibetti attraversa mondi molto diversi: il teatro di Luca Ronconi e Giorgio Strehler, il cinema di Bernardo Bertolucci e l’interpretazione di personaggi realmente esistiti, da Marco Pannella a Massimo Bossetti. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Roberto Zibetti ripercorre le opportunità professionali rifiutate, il rapporto difficile con la perfezione e il lungo percorso compiuto per riconciliarsi con le proprie emozioni. Fino a raccontare che cosa significhi, per lui, essere uomo e perché, dopo una vita trascorsa a interpretare gli altri, ami definirsi “un poeta del reale”.

Serano è un guru della tecnologia, in una storia in cui bisogna distinguere un essere umano da un umanoide. Lei, che per mestiere rende credibili altre vite, da quali segnali riconosce una persona autentica? Un’emozione, un’imperfezione, una contraddizione?

“Sono piemontese e, secondo un luogo comune, il piemontese è ‘falso e cortese’. Questo introduce una distinzione importante: una persona può essere autentica dal punto di vista biologico, ma non necessariamente nei suoi atteggiamenti. Sono due forme di autenticità diverse. Facendo l’attore, sono abituato a lavorare con la finzione, a renderla credibile. Esistono tecniche precise per ottenere questo risultato, ma il punto è proprio quel ‘sembrare’: ciò che è finto può apparire vero, pur rimanendo una finzione. Non falso, attenzione, ma finto. Per fortuna non siamo ancora arrivati a doverci chiedere continuamente come distinguere un essere umano da un’entità artificiale. Cominciano però a verificarsi episodi interessanti. Recentemente ascoltavo un programma su Radio Capital. Un conduttore presentava alcuni cantanti emersi nello stesso periodo di Norah Jones, ma che non avevano raggiunto il suo successo. Di ciascuno raccontava la storia e faceva ascoltare le canzoni. Alla fine ha rivelato: ‘Niente di tutto questo è vero. È tutto realizzato con l’intelligenza artificiale’. Ma lo avevo già intuito da un particolare rivelatore: quelle canzoni erano troppo perfette. È proprio questo che mi colpisce: quando mancano l’errore e l’insicurezza, quando tutto appare eccessivamente impeccabile, me ne accorgo subito”.

A questo proposito, che impressione le fa Tilly Norwood, l’attrice creata con l’intelligenza artificiale?

“Seguo la sua vicenda con grande interesse. È un fenomeno che mi affascina. Del resto, sono sempre stato attratto dall’espressività degli animali e, forse sembrerà un accostamento insolito, anche gli umanoidi mi suscitano una certa tenerezza. Quando vedo Tilly Norwood, con quell’universo così inglese che le ruota intorno, provo quasi nostalgia per lei. Mi sembra di osservare qualcuno che gioca con le bambole, ma con una convinzione talmente profonda, quasi mitomane, da credere che quel gioco possa diventare realtà”.

Il suo personaggio appartiene a un mondo che sembra voler controllare tutto attraverso la tecnologia. Nella sua vita, invece, quanto spazio lascia all’imprevisto? Come è cambiato negli anni il suo rapporto con l’errore?

“Ho imparato a lasciare spazio all’errore piuttosto tardi, purtroppo. Sviluppare un rapporto sereno con i propri sbagli è una delle sfide più difficili. David Oistrakh, lo straordinario violinista russo, sosteneva che non esiste il miglior violinista del mondo, ma quello che riesce a correggersi più velocemente. Trovo che sia un principio fondamentale. In fondo, il nostro lavoro è una somma di gesti artistici, o anche tecnici, inevitabilmente approssimativi. Bisogna imparare a fidarsi del proprio gesto, accettandone l’imperfezione. La difficoltà maggiore è riuscire a convivere con l’errore, soprattutto in una società che misura tutto attraverso numeri, risultati e prestazioni”.

Questa difficoltà nasce anche dall’educazione che ha ricevuto?

“Provengo da una famiglia piemontese. Mia nonna, in particolare, era una donna molto dura, sotto ogni aspetto. Non era consentito sbagliare. Venivano da un ambiente contadino, nel quale bisognava andare dritti come fusi. Fino a un certo punto, credo che quell’atteggiamento fosse anche giusto. O meglio, inevitabile. Direi fino agli anni Settanta. Fortunatamente, dagli anni Novanta ho incontrato persone che mi hanno insegnato una prospettiva completamente diversa. Una delle più importanti è stata Klaus Michael Grüber, con il quale ho lavorato al Piccolo Teatro, dopo Ronconi e Strehler. Grüber era un autentico cultore dello scacco, della sconfitta, dell’imperfezione. Aveva compreso, o forse semplicemente vedeva molto lontano, che tutta quella perfezione artificiosa non ci avrebbe nutrito affatto. È una lezione che porto ancora con me. Bisogna tendere alla perfezione, certamente, ma nella consapevolezza di essere squisitamente imperfetti. È un po’ come il rapporto tra ideologia e utopia. Oggi sappiamo che l’utopia non è un luogo raggiungibile, ma sarebbe importante recuperarla come obiettivo ideale, come direzione verso cui muoversi. Bisogna puntare alla luna anche soltanto per arrivare alla montagna”.

Ha lavorato con grandi registi drammatici e adesso si confronta con l’universo comico di Leonardo Pieraccioni. Che cosa ha scoperto di sé attraverso la leggerezza? E perché una risata riesce talvolta a raccontare una verità meglio di un dramma?

“Prima di tutto bisognerebbe chiarire che cosa intendiamo per leggerezza. Mi viene in mente Bernardo Bertolucci. Aveva realizzato film sulla rivoluzione, opere politicamente molto impegnate. Quando girò Io ballo da sola, suo padre Attilio, grande poeta e uomo straordinario, gli disse: ‘Ah, mi sa che hai fatto il tuo primo film’. Intendeva dire che Bernardo, finalmente, aveva parlato di sé. Recentemente ho visto un bellissimo documentario dedicato al dietro le quinte di Io ballo da sola, che purtroppo, almeno per il momento, non viene distribuito. Rivedere Bernardo dopo tanti anni, con un atteggiamento più maturo e meno inquieto, è stata un’esperienza straordinaria. A un certo punto dichiarava che gli interessava soltanto il gossip. Voleva che gli raccontassero pettegolezzi, perché era l’unico argomento che lo incuriosiva. Credo però che si riferisse proprio a quella forma di leggerezza di cui stiamo parlando. Pensi a Italo Calvino e alle Lezioni americane. La leggerezza è il primo dei valori che indica come fondamentali per gli scrittori del nuovo millennio. Non ha nulla di superficiale. Al contrario, nasce dalla pesantezza, è il risultato di un lavoro profondo. Basta pensare a Buster Keaton per comprenderlo. Prenda L’inverno di Vivaldi, oppure un presto musicale: sono espressioni di estrema leggerezza, ma per raggiungerla serve una precisione assoluta. Non ci si può permettere di essere approssimativi. Ho impiegato molti anni a comprendere davvero questo meccanismo”.

In questo percorso, quanto è stato importante l’insegnamento di Luca Ronconi?

“Ho debuttato con Ronconi nel 1992. Successivamente Strehler mi chiamò per Il campiello e Ronconi volle che lavorassi all’Aminta di Tasso. Era un’impresa difficilissima. Avevo ventidue anni e soltanto trenta giorni di prove. Feci una fatica enorme. Quindici anni dopo ho realizzato una mia versione pop della Gerusalemme liberata, della durata di un’ora e un quarto. Volevo tornare su quel linguaggio e comprendere finalmente ciò che Ronconi cercava di insegnarmi. Soltanto allora ho capito. Peraltro, anche il modo di parlare di Claudio Cecchetto, così veloce e al tempo stesso preciso nel pensiero, deriva per me direttamente da quel lavoro su Tasso. I versi tassiani devono essere pronunciati rapidamente, conservando però il pensiero dentro ogni parola. Era questa la grande lezione di Ronconi. Luca era profondamente preoccupato dall’astrazione del nostro linguaggio. Pretendeva una precisione assoluta perché voleva che il pensiero nascesse nel momento stesso in cui veniva pronunciato. Il problema era che noi attori non eravamo ancora degli Anthony Hopkins. Avevamo bisogno di tempo per raggiungere quella precisione e lui, a volte, si spazientiva. Sentivo inoltre che, accanto alla dimensione retorica del linguaggio, dovesse esserci anche quella emotiva. Gli inglesi sono molto bravi in questo. La fanno lavorare sui versi di Shakespeare fino allo sfinimento, ma poi pretendono anche un flusso emotivo autentico. Noi, invece, tendenzialmente non facciamo più né l’una né l’altra attività”.

C’è stato un momento in cui ha avuto la sensazione di aver finalmente assimilato quella lezione?

“Anni dopo, Ronconi mi chiamò per Lehman Trilogy, affidandomi il ruolo del senatore Lehman. Durante le prove lavorava moltissimo con gli altri attori, mentre a me dava pochissime indicazioni. Era una situazione particolare, anche perché in passato avevamo avuto approcci differenti. Poi, una sera, mi disse semplicemente: ‘Eh, è così. È giusto’. Non può immaginare la felicità che provai. Erano vent’anni che cercavo di comprendere fino in fondo quella lezione. Il giorno successivo andai in scena e, alla prima battuta del senatore Lehman, il pubblico cominciò a ridere moltissimo. Era una questione apparentemente minuscola, legata a una frase: ‘Non sono d’accordo’. Ronconi mi mi spiegava che non si trattava di un sessantottino intento a protestare. Era un uomo farisaico, che fingeva di condividere un’opinione. Impiegai due settimane a comprenderlo. Ecco perché sostengo che la leggerezza nasca da un’estrema precisione. Una volta conquistata, bisogna recuperare l’incertezza. È come nel jazz: prima si impara a leggere tutto con assoluta esattezza, poi bisogna dimenticarsene. Anche Klaus Michael Grüber, che considero un altro dei miei grandi mentori, sosteneva che bisogna imparare a fare un gesto con la mano destra e poi consegnarlo con la sinistra, come se fosse stato tirato fuori casualmente dalla tasca. Questa, per me, è la leggerezza. Personaggi inaspettati come Claudio Cecchetto e, successivamente, l’esperienza con Leonardo Pieraccioni mi hanno permesso di confrontarmi proprio con questa dimensione”.

Come ha vissuto l’esperienza sul set di Pieraccioni?

“Mi sono divertito moltissimo. Il mio personaggio, poi, è stato ridimensionato parecchio in fase di montaggio. Ma lo considero assolutamente normale, anzi, in un certo senso lo interpreto come un attestato di stima. Mi è successo anche con Paolo Sorrentino. Si girano molte scene e alcune non entrano nel montaggio finale. Quando si è sul set ci si diverte a realizzarle. Poi si vede il film e si comprende perché siano state eliminate. Bisogna raccontare una storia centrale. Tutto ciò che non serve a quella narrazione, per quanto bello, può essere sacrificato. Una scena può essere bellissima, ma non avere una funzione all’interno del racconto”.

In una sua intervista ha raccontato che, in terza media, interpretava Pinocchio, che prendeva vita uscendo da una scatola. Sembra quasi una metafora del suo mestiere. Che bambino era prima di uscire da quella scatola? E che cosa cercava nel teatro che forse non trovava nella vita quotidiana?

“Sono cresciuto in un ambiente piuttosto protetto, che definisco sempre contadino, anche se in realtà lo erano stati i miei nonni, non i miei genitori. Questi ultimi, pur essendo ancora giovani, avevano già raggiunto una buona posizione economica, riuscendo a garantire a me e ai miei tre fratelli una condizione privilegiata. Vivevamo a Torino e avevamo un giardino. Era condominiale, certo, ma pur sempre un giardino. Accanto c’erano proprietà con spazi verdi molto grandi e mi sentivo un po’ il custode di quel mondo. Amavo i campi, i contadini, gli animali. Avevo un rapporto strettissimo con la terra, con i cani, non soltanto i nostri, e con l’ambiente naturale che ci circondava. Non saprei descrivere esattamente che bambino fossi. Direi abbastanza bravo. Andavo bene a scuola, non ero particolarmente turbolento e facevo molta attività fisica. Per andare a giocare a tennis, per esempio, pedalavo un’ora in bicicletta e poi affrontavo un’altra ora di salita per tornare a casa. Ero però molto insicuro, anche se questa fragilità è diventata più evidente negli anni successivi”.

Quando ha cominciato ad avvertire i limiti di quell’educazione così protettiva?

“Fino alle medie era andato tutto piuttosto bene. Al liceo, invece, ho iniziato a percepire i limiti di quell’ambiente. Non potevo nemmeno guardare la televisione. Pensi che, quando ho interpretato Claudio Cecchetto, di lui ricordavo soprattutto il ciuffo, perché lo prendevamo in giro con i miei fratelli. Non conoscevo davvero quell’universo. Da una parte avevo ricevuto un’educazione molto interessante, fatta di musica classica e attenzioni culturali. Le intenzioni erano ottime. Dall’altra, però, il mondo stava accelerando verso una dimensione pop, una leggerezza completamente diversa. Quando al liceo mi sono confrontato con quella cultura, mi sono reso conto di non possedere gli strumenti per comprenderla fino in fondo. È lì che è nata una parte importante della mia insicurezza”.

Al liceo, per Le Baccanti di Euripide, costruì insieme a suo fratello Paolo la facciata di un tempio greco in polistirolo. Mi incuriosisce questa sua esigenza di dare forma concreta alle idee. Che soddisfazione le procurava allora, e quale continua a darle oggi, creare con le proprie mani?

“Credo che all’origine ci fosse una ricerca di approvazione, ma anche un desiderio di pienezza, la possibilità di prendere gli oggetti, manipolarli e giocarci. Ho sempre avuto una grande passione per le piante, la natura e i plastici. Per esempio, sono un appassionato del presepe, e lo sono tuttora. Per me doveva essere costruito con accorgimenti tecnici seri: l’acqua che scorreva, i meccanismi, tutti quei piccoli dettagli capaci di rendere vivo un mondo in miniatura. Era fondamentale. Ho ritrovato questa passione molti anni dopo, nel lavoro con la mia compagnia di ricerca teatrale. Sono stati dieci anni intensissimi, dei quali parlo relativamente poco, anche perché purtroppo quella ricerca ha trovato scarsa accoglienza nei teatri e presso il pubblico. Ma questo meriterebbe un discorso a parte. Ho sempre amato la possibilità di prendere la realtà e miniaturizzarla. In questo senso, per me è stata molto importante anche Natalia Ginzburg, della quale ho messo in scena alcuni atti unici minori. Cesare Garboli, parlando della sua opera, utilizzava l’espressione ‘miniaturizzazione dei destini umani’. È un’immagine nella quale mi riconosco moltissimo. Mi affascina l’idea di ridurre la realtà di scala per poterla osservare, ricostruire e trasformare”.

È curioso che un mestiere fondato sulla presenza scenica richieda anche la capacità di farsi piccoli. Come si conciliano queste due dimensioni?

“Il nostro lavoro sembra fatto di grandi gesti e presenze imponenti, ma in realtà richiede anche la capacità di diventare piccolissimi. Klaus Michael Grüber diceva che la difficoltà del mestiere dell’attore consiste nell’essere contemporaneamente Marlon Brando, con quella presenza quasi arrogante che sembra affermare ‘ci sono soltanto io’, e la persona più umile della Terra. È un equilibrio complicatissimo. Anche Strehler sosteneva di riconoscere un attore dal modo in cui saliva sul palcoscenico mentre gli altri stavano recitando. Ricordo che Grüber, la prima volta che entrai in scena con lui, mi disse: ‘No, no, tu devi essere invisibile’. Pensai: ma come faccio a essere invisibile? Sono un attore! Eppure aveva ragione. Bisogna imparare anche quella forma di presenza”.

Riesce ancora a provare la stessa felicità nel costruire materialmente una scenografia? E quanto ha influenzato il suo modo di intendere il mestiere dell’attore questa passione per il lavoro manuale?

“Continuo a farlo, praticamente sempre. Proprio in questi giorni sto portando a riparare una vecchia borsa Ferrino, acquistata dopo il mio primo film. Si è rotta e ho trovato una persona a Roma capace di sistemarla. È un piccolo esempio del mio rapporto concreto con gli oggetti. Ho anche appena spedito a Londra una scenografia che ho costruito personalmente utilizzando materiali recuperati per strada. È destinata a uno spettacolo che ho già realizzato in francese e in italiano. Dopo aver lavorato con Strehler, Ronconi e Grüber, entrai in contatto con il Teatro Settimo e Gabriele Vacis, che mi proposero un’idea di ricerca teatrale particolarmente interessante. Secondo una concezione legata al lavoro di Grotowski, l’attore doveva diventare autore della propria presenza. Significa sapersi occupare anche della scenografia, delle luci, dell’amministrazione. Conoscere almeno i principi di funzionamento di tutto ciò che contribuisce alla creazione di uno spettacolo. Era una prospettiva affascinante, perché mi è sempre piaciuto tagliare, assemblare e costruire. Ho un approccio molto vicino a quello di Bruno Munari. Mi interessa l’idea del cantiere continuo, del lavoro che si trasforma attraverso le mani. Naturalmente, a un certo punto ho dovuto imparare a contenere questa tendenza. Quando mi sono trasferito a Parigi, per esempio, mi sono un po’ calmato. Ma il rapporto con la costruzione materiale non è mai scomparso. Negli spettacoli della mia compagnia di ricerca, Ozono, e anche nei lavori più recenti, continuo a realizzare personalmente le scenografie. Mi occupo dei materiali, degli elementi da assemblare, delle cuciture. Di tutto ciò che significa prendersi cura concretamente della scena. Richiede tempo, e il tempo non è mai abbastanza, ma per me è una componente fondamentale del lavoro. Quando ho cominciato a recitare, uno degli aspetti che mi facevano soffrire era proprio la sensazione di svolgere un mestiere troppo astratto. Si parla spesso della poesia come se appartenesse a una dimensione distante dalla realtà. Credo invece che sia un fatto estremamente concreto. E questo vale anche per il cinema. Gli strumenti che utilizziamo servono a prendere la realtà, manipolarla, trasformarla e miniaturizzarla. È ciò che continua ad affascinarmi”.

Oggi anche i social network sono diventati luoghi di rappresentazione. Quale responsabilità hanno gli artisti in un mondo in cui chiunque può costruire e mostrare un’immagine di sé?

“Quando incontravo certi grandi artisti, mi domandavo perché mi trasmettessero idee che mi sembravano tanto strane. Oggi comprendo che vedevano molto lontano, come fanno i grandi poeti. Credo che proprio nel rapporto attuale con l’artificiale noi operatori culturali abbiamo una responsabilità importante, perché conosciamo e gestiamo gli strumenti della rappresentazione, siano essi cinematografici, teatrali o di altra natura. Se ci pensa, TikTok e Instagram sono grandi palcoscenici. Il problema è che molte persone li utilizzano attraverso una forma di narcisismo priva di qualsiasi disciplina poetica. Eppure esistono regole per costruire una rappresentazione. Ci sono strumenti, tecniche, principi. Forse bisognerebbe semplificarli e renderli più accessibili. Rappresentare la realtà non è mai un gesto privo di responsabilità”.

US: Riccardo Ciccarese

C’è un’immagine particolarmente significativa del suo percorso: lei che passa dal set di Bernardo Bertolucci al palcoscenico dello spazio underground El Paso di Torino, per provare con la sua compagnia. Che cosa cercava in due ambienti così diversi? E quanto è stato importante non sentirsi obbligato ad appartenere a un solo mondo?

“Credo che lei abbia centrato il punto parlando del palcoscenico. Oggi viene spesso inteso in maniera superficiale, ma nella sua essenza è un luogo straordinario. Il cinema ne rappresenta anche un’evoluzione tecnica, perché consente la riproducibilità e introduce possibilità differenti. Il principio, però, è simile. Il palcoscenico è uno spazio nel quale si possono incarnare mille identità. Si può essere un re, uno schiavo, chiunque. Non è facile, perché ogni volta bisogna attraversare, anche soltanto per un istante, una condizione di nudità. Un momento in cui non si sa nulla. E naturalmente questo genera ansia. Quando lavorai a Io ballo da sola, Bernardo Bertolucci stava attraversando una fase particolare del suo percorso. Si allontanava da una certa radicalità politica, che potremmo definire anche pasoliniana. Aveva la sensazione che quella stagione si fosse conclusa e cercava una dimensione diversa, quasi spirituale. Per me la sua ricerca di leggerezza era molto importante. Mi viene in mente anche l’immagine metaforica dei 21 grammi, il peso leggerissimo che si attribuisce allo spirito. Il problema è che allora non possedevo ancora gli strumenti per comprenderla”.

Perché quella leggerezza le risultava così difficile da accettare?

“Ero molto inquieto. Venivo dalle esperienze con Grüber, Strehler e Ronconi, che affrontavano il lavoro con una radicalità fortissima. Grüber, in particolare, era estremamente critico nei confronti della società dello spettacolo. Riteneva che esistesse un problema serio nel rapporto con quel sistema. Avevo assorbito profondamente la sua posizione. Così, quando mi trovai davanti alla leggerezza di Bernardo, la interpretai quasi come una forma di superficialità. Non perché lo fosse, ma perché non ero ancora in grado di comprenderla. Mi sembrava che lo show business rappresentasse un ambiente dal quale prendere le distanze. Sentivo il dovere di cercare una dimensione più terrigna, più concreta. Anzi, direi più ferrigna. All’El Paso c’erano il tornio, la saldatrice, il lavoro del ferro. Una dimensione materiale, pesante, che in quel momento mi sembrava necessaria. Era una forma di radicalità che sentivo di dover attraversare. Successivamente, però, mi sono reso conto che anche quegli ambienti rischiavano di diventare autoreferenziali. Ho impiegato molti anni a ritrovare uno spazio nel quale potesse esserci anche la leggerezza. Perché è necessaria. A diciannove anni avevo avuto incontri straordinari con persone con quaranta o cinquant’anni di esperienza alle spalle, che avevano già rielaborato profondamente il proprio pensiero. Mi proponevano una radicalità maturata nell’arco di un’intera vita. Naturalmente anche loro, come tutti noi, predicavano bene e razzolavano come potevano. Ma io prendevo quella radicalità molto sul serio. Pensavo: se questo è il lavoro, allora facciamolo fino in fondo. Soltanto dopo ho capito che per attraversare davvero quel percorso sarebbero stati necessari venticinque anni”.

C’è stato un momento in cui ha rinunciato a un’opportunità professionalmente vantaggiosa per rimanere fedele a quella propria identità?

“Sì, parecchie volte. Per esempio, quando feci Cronaca di un amore violato con Piccioli, mi venne proposto, ancora prima di realizzare il film, di firmare un’opzione per girarne altri due con lui. Risposi: ‘Assolutamente no. Prima facciamo questo film, poi vediamo se ci troviamo bene’. Tra l’altro, quell’esperienza mi fece soffrire moltissimo, perché non avevo ancora il distacco necessario per interpretare un ragazzo che violenta la donna di cui è innamorato. Ma di rifiuti, nella mia vita, ne ho opposti davvero parecchi. Un altro episodio importante riguarda Jeremy Thomas. Dopo Io ballo da sola, mi consigliò di andare negli Stati Uniti. Mi disse che avevo una finestra di sei mesi, un’occasione rara per propormi sul mercato americano, perché il film aveva ottenuto un grande successo. Era una situazione paragonabile, per certi aspetti, a quella che può crearsi oggi intorno a un film di Guadagnino. E rifiutai. Gli Stati Uniti mi mettevano in difficoltà. Ci ero nato, ci ero tornato come studente durante uno scambio culturale, ma mi sentivo ancora troppo acerbo per affrontare quell’ambiente. Così, invece di cercare Hollywood in America, andai a cercarmela all’El Paso. È una contraddizione in termini, me ne rendo conto. Ma la mia vita è stata fatta anche di queste contraddizioni”.

Quella libertà di scelta le ha creato difficoltà nei rapporti professionali?

“Certamente. Mi capitava che mi proponessero testi perché Franco Quadri aveva suggerito il mio nome. E magari rispondevo che non mi piacevano, che li trovavo brutti e non volevo cominciare l’anno lavorando su un’opera che non mi convinceva. Naturalmente Franco Quadri era Franco Quadri. Ma ragionavo così. Ricordo anche una proposta di Marco Sciaccaluga, alla quale rinunciai perché avevo appena fondato la mia compagnia. Sentivo che fosse necessario dedicarmi a quel progetto collettivo. Avevo preso come riferimento un modello di ricerca teatrale appartenente a una stagione precedente, che mi era stato indicato come un punto dal quale ripartire. Per me aveva un significato preciso. Anni dopo incontrai nuovamente Sciaccaluga. Mi fece tornare appositamente dalla Puglia, dove ero in vacanza, per parlarmi di un lavoro. Alla fine, però, non mi scelse. Ebbi la sensazione che quel vecchio rifiuto non fosse stato dimenticato. Mi è successo anche in altre occasioni, per esempio quando rinunciai a proseguire un’esperienza teatrale perché ero stato chiamato a lavorare con Corrado Pani”.

Col senno di poi, rifarebbe quelle scelte?

“Avevo un atteggiamento particolare nei confronti delle proposte professionali. Consideravo il mio mestiere una vocazione. Se qualcuno mi chiamava, pensavo che ci fosse una ragione per cui dovessi andare proprio lì. Non volevo rimanere necessariamente nello stesso ambiente. Quando lavoravo in un teatro d’avanguardia, per esempio, pensavo che esistessero anche altri giovani attori capaci di svolgere bene quel lavoro. Non ritenevo indispensabile esserci sempre. Naturalmente, con il tempo, ho capito che dire di no può avere conseguenze molto lunghe. Il nostro è anche un Paese nel quale, se si rifiuta una proposta, qualcuno può legarsela al dito per vent’anni. Ma in quel momento sentivo di dover seguire quella strada”.

Nel suo percorso c’è una particolarità: ha interpretato molte persone realmente esistite, da Claudio Cecchetto a Massimo Bossetti, da Marco Pannella a Rudi Garcia. Come riesce a entrare in esistenze tanto diverse, anche quando appartengono a mondi lontani dal suo o le ha già giudicate?

“Non so se le ho mai giudicate. Più che giudicare, tendo a osservare. Il giudizio, per me, è una questione complicata. Naturalmente è inevitabile formulare delle opinioni, ma cerco soprattutto di comprendere. Penso a Rudi Garcia, Bossetti, Pannella, Cecchetto. Sono persone diversissime tra loro. Ogni volta che mi viene proposto uno di questi ruoli, la prima reazione è quasi di stupore. Mi domando: chi è? Che rapporto ha con me? Perché hanno pensato proprio a me? Poi comincia la preparazione e ogni personaggio diventa un’occasione straordinaria di crescita umana e culturale”.

Quale di questi incontri l’ha colpita maggiormente?

“Marco Pannella è forse l’esempio più evidente. Quando si comincia a studiarlo, si scoprono le sue battaglie negli anni Settanta, il clima politico e culturale nel quale si muoveva, quello spirito legato ai diritti e alla Costituzione che attraversava un’intera generazione. Mi ha colpito profondamente. Esisteva un’idea della politica nella quale le persone, anche quando erano contrapposte, avevano a cuore un interesse che andava oltre il proprio disegno personale. Penso a figure come Berlinguer. C’era un senso della politica come missione. E Pannella, da questo punto di vista, era un principe. Aveva una vocazione autentica, si dedicava completamente alle proprie convinzioni. Naturalmente si può essere d’accordo oppure no con le sue battaglie, ma non si può negare che abbia dedicato la vita a quella missione. Praticava il digiuno, utilizzava il proprio corpo come strumento di espressione e di lotta. In un certo senso, proprio come un attore”.

E che cosa ha scoperto interpretando Rudi Garcia, una figura apparentemente lontanissima dal suo universo?

“Non sono mai stato un tifoso di calcio. E non sono nemmeno capace di giocare. Sono una capra! Ogni tanto qualcuno mi coinvolge in una partita, ma dopo tre passaggi capisce la situazione e mi esclude. Per evitare ulteriori umiliazioni, ormai preferisco non scendere proprio in campo. Una volta ho partecipato a una partita con la Nazionale attori. È stata una barzelletta. Gli altri si comportavano come se stessero disputando la finale della Coppa Europa. Li osservavo senza comprendere assolutamente nulla di ciò che accadeva. Del resto, in Italia il calcio viene preso tremendamente sul serio. Sembra che tutti avrebbero dovuto diventare grandi calciatori. Eppure, quando ho cominciato a studiare Rudi Garcia, ho scoperto un universo straordinario. Ho letto il suo libro, Mettere la chiesa al centro del villaggio, ed è stata una delle biografie che mi hanno commosso maggiormente”.

Che cosa l’ha emozionata tanto in quella lettura?

“Garcia racconta un meccanismo che conosco benissimo, anche se applicato a un ambiente completamente diverso: la costruzione di una squadra. Nel nostro show business accade spesso che si scelga un nome importante e si organizzi tutto il resto intorno a quella persona. Ma non è affatto detto che sia l’interprete più adatto a quel ruolo. Talvolta lo è, naturalmente. Molte altre volte no. La vera difficoltà consiste nel costruire una squadra di talenti. La differenza non la fa necessariamente la presenza di un’unica personalità eccezionale, ma la capacità di riunire persone competenti, ciascuna con le proprie caratteristiche. Succede anche a Hollywood, dove esistono contratti interminabili proprio perché bisogna far convivere personalità, interessi e talenti differenti. Garcia, nel suo libro, affronta esattamente lo stesso problema applicato al calcio. È un parallelismo che mi ha colpito profondamente. Per questo considero i personaggi realmente esistiti delle vere e proprie scuole. Del resto, accade anche quando si studia un autore. Se affronta Heinrich von Kleist, Natalia Ginzburg o Torquato Tasso, entra in universi che le permettono di ampliare le proprie conoscenze. Da studente ero abbastanza distratto. Fortunatamente, con il tempo, ho acquisito strumenti che mi consentono di approfondire. Pensi a Tasso. La Gerusalemme liberata ebbe, nella sua epoca, un successo che potremmo paragonare a quello di Guerre stellari. Eppure, quando la si affronta, ci si rende conto di quanto sia moderna. C’è Clorinda, che attraversa il rapporto tra identità maschile e femminile e combatte come un uomo. C’è Erminia, ci sono figure femminili estremamente complesse. E poi la guerra tra i monoteismi. Sono temi di un’attualità impressionante. Mi domando: siamo davvero sicuri che non interessino più? A me sembrano straordinariamente contemporanei. È proprio questo che mi affascina del lavoro sui personaggi: la possibilità di entrare in esistenze e universi che, altrimenti, rimarrebbero lontani”.

Quando interpreta una figura conosciuta dal pubblico, deve però confrontarsi anche con l’immagine che ciascuno si è già costruito di quella persona.

“È una difficoltà inevitabile. Ognuno possiede già una propria rappresentazione di quel personaggio. Quando il pubblico vede il lavoro, riconosce oppure non riconosce determinati aspetti, a seconda dell’idea che si è formato. Mi diverte molto leggere certi commenti su Instagram, perché mostrano proprio questo meccanismo: ciascuno vede in una persona ciò che vuole vedere. Da questo punto di vista, la mia grande bibbia rimane The Crown, la serie britannica. È straordinaria proprio per il modo in cui affronta il rapporto tra attore e personaggio. A un certo punto cambiano gli interpreti, senza preoccuparsi nemmeno di far coincidere perfettamente alcuni dettagli fisici, come il colore degli occhi. Ciò che interessa è trovare attori capaci di restituire l’essenza dei personaggi. All’inizio, quando avviene il cambio, magari si domanda: ma dov’è finito il vecchio Filippo? Poi passano cinque minuti e trova fantastico anche il nuovo interprete. È magnifico. Dimostra che la verità di un personaggio non dipende necessariamente dalla riproduzione esatta dei suoi tratti esteriori. Esiste una dimensione che va oltre la somiglianza”.

Ha interpretato figure maschili molto diverse. Che cosa le hanno insegnato, nel corso degli anni, sull’essere uomo e sulla mascolinità?

“Credo che il palcoscenico mi abbia insegnato soprattutto un principio: essere uomo significa possedere una solidità tale da potersi permettere la delicatezza. Bisogna essere abbastanza forti da saper essere delicati. Ed è un casino. Perché generalmente la forza tende a prevalere sulla delicatezza. Tra i personaggi che ho interpretato, quello che mi viene in mente più immediatamente è Massimo Bossetti nel film Yara. Quando ho cominciato a studiarlo, mi sono ricordato di un’immagine vista in televisione anni prima. C’era quest’uomo biondo che piangeva. Piangeva moltissimo. Non so quanto ci fosse di istrionico in quel pianto, perché successivamente, approfondendo la sua personalità, ho riscontrato anche aspetti istrionici. Ma ricordo perfettamente la mia prima reazione davanti a quelle immagini. Pensai: povero Cristo, quest’uomo piange in quel modo, evidentemente è innocente. Era la mia impressione di allora. Quando poi ho dovuto interpretarlo, ho studiato il personaggio partendo dalla sua condizione di uomo riconosciuto colpevole. Oggi ho sensazioni personali diverse rispetto a quelle che avevo durante la preparazione, ma non è questo il punto. Ciò che mi interessa è il rapporto con la fragilità”.

Che cosa le ha rivelato quel personaggio sulla difficoltà maschile di mostrare le proprie debolezze?

“Bossetti, per esempio, è una persona molto legata alla famiglia e ai figli. Al di là del caso giudiziario, mi colpisce il terrore che molti uomini provano all’idea di apparire troppo fragili. Credo che esista una differenza fondamentale: rapportarsi serenamente alla propria insicurezza genera morbidezza; rapportarsi con paura alla propria fragilità genera rigidità. È una distinzione che considero molto importante e che riguarda tanti personaggi affrontati nel corso della mia carriera. Uno dei primi ruoli che mi furono affidati fu quello di un violentatore che si innamora della donna che aveva stuprato: sono stato spesso chiamato a confrontarmi con figure maschili complesse. Anche nei personaggi interpretati con Ronconi emergeva continuamente un’oscillazione tra una dimensione maschile e una femminile. La difficoltà consisteva nel trovare un equilibrio”.

Ovvero?

“Penso sia uno dei percorsi più lunghi e complessi che una persona possa affrontare. Viviamo un momento particolarmente difficile. Da una parte abbiamo cominciato a mettere in discussione i ruoli tradizionali, dall’altra il mercato continua a proporci modelli estremamente rigidi. Recentemente mi è capitato di rivedere La ragazza con la pistola di Mario Monicelli. È un film straordinario. Le scene siciliane, poi, sono quasi metafisiche. Monicelli riesce a costruire un universo incredibile. Penso alle situazioni nelle quali i personaggi vengono costretti dentro ruoli prestabiliti, a quella società in cui ciascuno deve comportarsi secondo le aspettative degli altri. Per me quel film è quasi una Bibbia, perché racconta l’assurdità di imporre agli esseri umani un’identità rigida. Credo che le nuove generazioni, almeno da questo punto di vista, stiano compiendo un passo importante. Naturalmente bisognerà capire quanto resterà di questo cambiamento nel lungo periodo. Ma il principio fondamentale è che ogni individuo debba poter essere, prima di tutto, un essere umano. E che il rapporto con gli altri debba nascere da un equilibrio raggiunto dentro di sé, tra la propria parte maschile e quella femminile. Non è facile, perché tendiamo ad assestarci sulle caratteristiche che ci garantiscono i risultati migliori. Se una certa durezza ci permette di ottenere ciò che desideriamo, continuiamo a utilizzarla. Se funziona una determinata immagine di noi stessi, siamo portati a riproporla. Ma questo non significa che rappresenti tutta la nostra identità. Spesso, dietro manifestazioni di grande forza, si nascondono fragilità immense. Per me il lavoro dell’attore è stato anche questo: imparare a riconoscerle, senza fermarmi all’apparenza. Un tempo la società stabiliva che l’uomo dovesse essere maschio e la donna dovesse essere donna. Oggi ci troviamo in una situazione diversa, ma non necessariamente più semplice, perché siamo profondamente condizionati dal mercato. Molti modelli che ci vengono proposti rispondono a logiche di profitto, più che a un’autentica comprensione dell’essere umano. Diventa quindi ancora più importante costruire individualmente il proprio equilibrio. Da questo punto di vista, i personaggi che ho interpretato sono stati una grandissima scuola”.

Ma qual è stata la fragilità più difficile da affrontare personalmente? E quale prezzo ha pagato per il suo modo di vivere questo mestiere?

“Credo che la mia più grande fragilità sia stata anche il prezzo più alto che ho pagato. Ho vissuto una giovinezza molto pesante. Dall’adolescenza fino a un’età piuttosto matura mi sono imposto un atteggiamento dominato dall’esigenza di ottenere risultati. Avevo una sorta di paura della realtà. Mi rifugiavo nella fantasia, come se fosse l’unica dimensione possibile. Eppure la realtà è profondamente poetica. La vera poesia nasce dal nostro rapporto emotivo con essa. Per un periodo molto lungo ho rinunciato, in qualche modo, a una parte della mia emotività. È stato faticoso. Probabilmente anche il fatto che mi venissero affidati personaggi spesso complessi dipendeva dalla percezione di una particolare intensità emotiva, che però tenevo fortemente compressa. Quella compressione, in alcuni casi, poteva essere utile al lavoro. Sul piano personale, invece, rappresentava un limite. Fortunatamente, il mestiere dell’attore mi ha fornito anche gli strumenti per affrontarlo”.

Come è riuscito a recuperare quella parte emotiva che aveva tenuto così a lungo sotto controllo?

“Per me è stato fondamentale il lavoro sul Metodo. Quando andai in America avevo circa trent’anni. I grandi insegnanti di recitazione con i quali lavoravo mi ripetevano sostanzialmente lo stesso concetto: ‘Hai un’emotività complessa e molto interessante, ma devi decomprimerla’. Mi spiegavano che avrei dovuto farlo per due ragioni. La prima riguardava il mio benessere personale, la seconda il lavoro dell’attore. Per alcuni personaggi, infatti, una certa compressione psichica può essere funzionale, ma non per tutti. Ogni ruolo richiede sfumature diverse. Non si possono affrontare tutti i personaggi con la stessa struttura emotiva. Il rapporto dell’attore con l’emozione dovrebbe essere simile a quello dello scultore con la creta. La creta deve essere morbidissima, non può conservare sempre la stessa forma. Se si utilizza un unico stampo, andrà bene per alcune statue, ma non per tutte. Il lavoro sulle emozioni serve proprio a restituire morbidezza a quella materia”.

In che cosa consiste concretamente?

“Si chiama lavoro sensoriale. Consiste nel ricordare o immaginare determinate situazioni attraverso i sensi. Per esempio, posso ripensare a quando andavo a trovare mia nonna e c’era una mucca. L’insegnante può chiedermi: ‘Quando appoggiava la mano sulla mucca, quale consistenza aveva il pelo? Qual era la sua temperatura?’. Non mi sta chiedendo di descrivere un’emozione astratta, ma di ricostruire un’esperienza sensoriale. Attraverso il ricordo, il tatto, la temperatura e le sensazioni fisiche può riaprirsi anche il rapporto con l’emotività. È un meccanismo che associo a una risposta pavloviana. Se lo si pratica con continuità, poco alla volta produce dei risultati. Mi sono accorto che funzionava. Per questo continuo a esercitarmi quasi quotidianamente. L’allenamento dell’attore, per me, comprende almeno due dimensioni: quella linguistica, legata ai testi e alle parole, e quella sensoriale ed emotiva. Devono procedere insieme. Oggi mi capita di commuovermi molto, anche inaspettatamente. È un’esperienza che considero preziosa, perché per tanti anni avevo tenuto chiuso proprio quel rapporto con le emozioni”.

Eppure, da ragazzo, il suo rapporto con le emozioni era molto diverso.

“Fino ai quindici, sedici anni avevo una caratteristica particolare: mi capitava di scoppiare a ridere o a piangere senza riuscire a controllarmi. E succedeva spesso nelle situazioni meno adatte. Potevo mettermi a ridere durante un episodio tragico oppure piangere quando apparentemente non c’era alcuna ragione per farlo. Era una caratteristica che condividevo con mia madre e mia sorella. La mia prima insegnante di recitazione mi disse che era una qualità molto bella. Da ragazzo, però, la vivevo anche come un problema, perché poteva diventare tremendamente imbarazzante. Ricordo un episodio al liceo classico. Ero andato dalla preside per parlarle di una questione e, improvvisamente, scoppiai a piangere. Non avevo deciso di farlo. Era successo e basta. La mia professoressa di latino e greco, all’ultimo anno, commentò l’episodio con una certa ironia, come se fossi andato dalla preside apposta per mettermi a piangere. Naturalmente non era così”.

E quando, al contrario, le veniva da ridere in situazioni nelle quali avrebbe dovuto mantenere la serietà?

“Era ancora più imbarazzante. Qualche volta mi è successo perfino sul palcoscenico. Quando sentivo arrivare una risata che non riuscivo a trattenere, avevo sviluppato una tecnica: fingevo di piangere. Pensavo che, se il pubblico avesse creduto che stessi piangendo, la situazione sarebbe risultata più accettabile. Naturalmente era un espediente piuttosto assurdo. Ricordo anche una lezione di filosofia dedicata ai carusi, i bambini che lavoravano nelle miniere di zolfo in Sicilia. La professoressa era una persona buonissima e stava raccontando una vicenda tragica. Più descriveva episodi dolorosi, più mi veniva da ridere. Non perché trovassi divertente il racconto, ma per una reazione completamente involontaria. I miei compagni, conoscendo questa mia caratteristica, cercavano anche di provocarmi. A un certo punto la situazione diventò talmente imbarazzante che dovetti uscire dall’aula. Mi faceva male la pancia dal ridere”.

Ha detto che anche sua madre aveva reazioni simili. Come le affrontava?

“Mi raccontava che i suoi fratelli si vergognavano moltissimo quando le capitavano quelle crisi di riso. Così aveva trovato un sistema: portava sempre con sé un libro. Quando sentiva arrivare la risata, lo apriva e fingeva di leggere. È incredibile, se ci penso. Per anni ho cercato inconsciamente di bloccare queste manifestazioni emotive. Poi, attraverso il lavoro, ho dovuto compiere il percorso inverso: imparare a riaprirle. La differenza è che oggi spero di riuscire a viverle con maggiore consapevolezza e, quando necessario, a controllarle meglio”.

Tra tutte le emozioni, qual è quella che fatica maggiormente a gestire? Non come attore, ma nella vita quotidiana.

“La rabbia. Sicuramente la rabbia. Soprattutto quando ho a che fare con le istituzioni pubbliche, la burocrazia, situazioni nelle quali mi sembra impossibile instaurare un vero dialogo. Mi succedeva già a vent’anni. A volte facevo scenate piuttosto accese, senza volerlo. Percepivo contraddizioni enormi, anche rispetto ai principi che mi erano stati insegnati, e reagivo arrabbiandomi. A un certo punto mi ero quasi convinto che, se le persone non comprendevano attraverso il dialogo, fosse necessario alzare la voce. Ma è un meccanismo pericoloso. Dovremmo invece imparare a considerare il confronto, anche acceso, come una forma di dialettica. Naturalmente esistono modi diversi di esprimere il dissenso. Ma quando il dialogo viene meno e ci si trova davanti a un muro, prima o poi si esplode”.

Le è successo anche recentemente?

“Sì, per una questione legata a un progetto che avevo realizzato con grande fatica e alla gestione dei diritti SIAE. C’erano responsabilità amministrative che, secondo me, avrebbero dovuto essere affrontate dagli organizzatori. Invece avevo la sensazione che venissero scaricate interamente su di me. Continuavo a ricevere risposte formalmente cortesi, molto piemontesi, ma incapaci di risolvere il problema. Alla fine ho perso la pazienza. Quando mi arrabbio davvero, comincio anche a tremare. E non mi piace. Vorrei imparare a gestire meglio questa reazione. La rabbia può essere un ottimo motore, ma bisogna saperla governare. Appena si perde il controllo, si rischia di diventare meno efficaci. Le proprie ragioni possono anche essere valide, ma il modo in cui vengono espresse finisce per diventare il problema principale. Non vorrei che la rabbia fosse una via di fuga. Vorrei imparare a utilizzarla senza esserne travolto”.

E con l’amore, invece, ha fatto pace?

“Sì, direi di sì. Adesso mi sembra un sentimento interessante. Soprattutto ho capito che, come tutti i sentimenti, va coltivato. È una consapevolezza alla quale sono arrivato abbastanza tardi. Per molto tempo ho considerato le emozioni e i sentimenti come dimensioni estremamente astratte. Poi ho scoperto che non lo sono affatto. Le emozioni si possono coltivare. Si può lavorare sul proprio rapporto con esse, imparare a riconoscerle e ad attraversarle. Quando l’ho compreso, tutto è diventato più radicale. Nel senso che è diventato più concreto”.

Oggi, quando si guarda allo specchio, che cosa vede? Che cosa dice a se stesso?

“È una domanda che non mi pongo. Quando mi guardo allo specchio, controllo più o meno che l’hardware sia in uno stato presentabile. Non ho mai avuto l’abitudine di osservare la mia immagine e rivolgermi frasi particolari. Ricordo che Berlusconi consigliava di guardarsi allo specchio e parlarsi in maniera positiva. Non sono mai riuscito a farlo. Non mi appartiene. Anche perché, per il mio mestiere, ho un rapporto piuttosto particolare con lo specchio. In un certo senso mi fido degli specchi, ma non è davanti alla mia immagine riflessa che cerco una risposta su chi sono”.

E se dovesse definirsi, al di là dell’immagine che vede riflessa?

“Con me stesso parlo spesso, naturalmente. Se devo dire come mi considero, o meglio come mi piacerebbe considerarmi, direi che sono un poeta del reale. Mi piace questa definizione. Attraverso il mio mestiere ho acquisito strumenti che mi permettono di lavorare sulla realtà, interpretarla e raccontarla. In fondo sono un cantore di personaggi, situazioni, esistenze. Un cantore girovago. È un’immagine nella quale mi riconosco. Naturalmente i cantori girovaghi non hanno sempre avuto una vita facile. Non erano necessariamente persone alle quali veniva riservato un trattamento rispettoso. Ma c’è un aspetto di quel mondo che mi interessa profondamente. Anche Grüber aveva una visione piuttosto radicale della condizione degli artisti. Con il suo linguaggio spesso provocatorio, ci ricordava che non dovevamo considerarci superiori agli altri. È un insegnamento che sento molto vicino. Mi interessa moltissimo l’umanità che incontro per strada. Mi incuriosisce, mi commuove. E, come le dicevo prima, difficilmente tendo a giudicare qualcuno al primo sguardo. Prevale piuttosto la curiosità. Osservo una persona e mi domando chi sia, quali esperienze abbia vissuto, quale storia porti con sé. Forse è proprio questo il mio modo di essere un poeta del reale”.

Vorrei tornare al bambino dal quale siamo partiti, quello che interpretava Pinocchio uscendo da una scatola. Se potesse incontrare l’uomo che è diventato oggi, che cosa lo stupirebbe maggiormente?

“Probabilmente rimarrebbe sorpreso nel vedere che oggi presto una certa attenzione a come mi vesto. Da bambino andavo in giro sempre con gli stessi bermuda, senza preoccuparmi minimamente dell’abbigliamento. E, a dire la verità, se dipendesse da me, continuerei a fare così. Mi piacerebbe avere un guardaroba alla Steve Jobs: tutti vestiti identici, per non dovermi porre ogni giorno il problema di come vestirmi. Sarebbe una grande comodità. Ma c’è un aspetto più importante. Dopo tanti anni di lavoro, il palcoscenico è diventato anche un luogo nel quale riesco a riposarmi. Può sembrare un paradosso, perché per molti rappresenta lo spazio dell’esposizione, dell’ansia, della fatica. Per me, invece, possiede una dimensione rassicurante”.

Che cosa trova di rassicurante in un luogo che per molti attori è fonte di tensione?

“Sul palcoscenico c’è qualcuno che mi dice quali parole pronunciare, quali pensieri attraversare, come vestirmi e dove andare. Mi sono allenato per anni proprio a questo: diventare un canale. Lungi dal considerarla una limitazione della mia originalità, oggi vivo questa possibilità come una forma di libertà. Mi riposa. Ronconi diceva che la realtà lo annoiava moltissimo. Forse, all’inizio, anche per me il palcoscenico era una sorta di fuga dalla realtà. Poi, attraverso un percorso lunghissimo, è diventato altro: uno strumento per attraversarla. Penso che quel bambino dentro la scatola, in fondo, avesse già intuito qualcosa. Nella scatola si sta comodi, ci si sente protetti. Anche sul palcoscenico, in un certo senso, si è al riparo. Forse il passaggio successivo è stato comprendere che si può considerare il mondo intero come un palcoscenico. Non è del tutto vero, naturalmente. Ma è un’idea che mi aiuta molto”.