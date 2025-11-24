Robot della Cina nel Guinness dei Primati con un record mondiale, ha camminato per 106 chilometri in 56 ore

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

In tre giorni ha percorso 106 chilometri: è questo il record battuto in Cina da un robot umanoide che, per questo risultato, è entrato nel Guinness dei primati. AgiBot A2, questo il nome del dispositivo, è partito dalla città di Suzhou fino ad arrivare al centro storico di Shanghai, muovendosi su due gambe in posizione eretta. Lungo il tragitto si sono resi necessari 15 cambi di batteria. Il record è stato confermato da Hu Xiaowen, giudice del concorso.

Il record del robot umanoide in Cina

La sfida è iniziata il 10 novembre. AgiBot A2, un robot umanoide cinese alto 1,69 metri, è partito dal lago Jinji di Suzhou e ha raggiunto lo storico quartiere Bund di Shanghai. Per l’intero percorso il robot si è spostato su due gambe e in posizione eretta.

Nel corso della sfida sono state necessarie due pause e i tecnici sono intervenuti con 15 cambi di batteria. Il 13 novembre AgiBot A2 ha raggiunto la destinazione.

Getty Un AgiBot, il modello che ha percorso 106 chilometri in tre giorni in Cina, entrando di diritto nel Guinness dei Primati

Secondo i dati riportati da Ansa, l’AgiBot A2 ha percorso 106.286 in 56 ore. Il team del Guinness dei Primati ha da subito verificato i risultati precedenti.

Dopo le opportune verifiche il giudice Hu Xiaowen ha stabilito che l’impresa del robot umanoide ha tracciato “un nuovo record mondiale”.

La camminata dell’AgiBot A2

Secondo la casa produttrice, AgiBot, il robot ha percorso l’intero tragitto camminando “su diverse superfici e nel rispetto delle norme del traffico“.

Agi riporta che il governo cinese incoraggia fortemente lo sviluppo di robot umanoidi. Nel mese di agosto a Pechino si è tenuta una grande competizione tra macchine, con più di 500 dispositivi impegnati in varie discipline dello sport.

La sfida di Pechino a Donald Trump

Nel mese di marzo a Pechino, nella polo di sviluppo tecnologico noto come Beijing’s E-Town, si è tenuta la prima maratona percorsa anche da modelli umanoidi.

Per il Paese è stato un pretesto per sfidare i dazi di Trump, in quanto la Cina è produttrice dei più sofisticati componenti della robotica mondiale, e i limiti imposti dal tycoon potrebbero inibire gli sviluppi tecnologici degli Stati Uniti.