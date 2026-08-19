Robot umanoidi giocano a ping pong contro gli umani: la sfida in tempo reale
L'azienda cinese ha mostrato alcune delle sue tecnologie più avanzate alla World Robot Conference di Pechino
Alla World Robot Conference di Pechino, i robot umanoidi di Unitree Robotics hanno giocato a ping pong in tempo reale, mostrando la capacità di muoversi e interagire con l’ambiente durante l’attività. L’azienda cinese, specializzata anche nella produzione di robot quadrupedi, ha presentato alla conferenza alcune delle sue tecnologie più avanzate. L’evento è una vetrina per i progressi dell’industria robotica cinese e arriva in un momento importante per Unitree, che ha debuttato alla Borsa di Shanghai.