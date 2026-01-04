Roccaraso, Rita De Crescenzo rilancia l'invito ai napoletani ma il sindaco limita i bus contro l'overtourism

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Rita De Crescenzo ci riprova: l’influencer napoletana ha rilanciato sui social l’invito a raggiungere Roccaraso, località sciistica particolarmente frequentata dai turisti campani. Ma dopo i danni da overtourism dello scorso anno, il sindaco del paesino abruzzese ha scelto la linea dura, limitando gli ingressi degli autobus.

Rita De Crescenzo invita a tornare a Roccaraso

“Ci vogliamo organizzare tutti insieme? Siete pronti per Roccaraso? Andiamo a fine mese”, ha proposto l’influencer ai suoi follower.

I cittadini di Roccaraso, paesino di 1.500 anime, non hanno dimenticato “l’invasione” della scorsa stagione sciistica, con 10 mila turisti mordi e fuggi, che in gran parte si portarono panini da casa. Alcuni fecero addirittura grigliate sulle piste da sci. A fine giornata le piste risultarono devastate e piene di rifiuti.

La risposta del sindaco di Roccaraso

Il Comune di Roccaraso ha risposto all’appello di Rita De Crescenzo: nei weekend, fino al 6 aprile 2026, sarà consentito l’accesso a un massimo di 50 autobus al giorno, contro i circa 200 dello scorso anno.

“Ospiteremo 50 pullman a targhe alterne, con prenotazione obbligatoria sul sito del Comune”, ha spiegato all’Ansa il sindaco Francesco Di Donato.

“Le prenotazioni saranno aperte dal lunedì al venerdì per distribuire il flusso nei fine settimana. È un piano già sperimentato con successo lo scorso anno, che riproponiamo con numeri più contenuti. Al momento la situazione è tranquilla: le festività natalizie hanno registrato un buon afflusso senza criticità”.

A gennaio 2025 l’invasione di Roccaraso da parte di turisti campani finì sulla stampa internazionale. La strada che porta a Roccaraso, la statale 17, rimase bloccata per ore a causa dell’alto numero di bus turistici e auto private.

Invito ad usare auto private

La tiktoker, però, propone una strategia alternativa per aggirare la stretta: affittare appartamenti e raggiungere Roccaraso in auto privata.

“Ci affittiamo le casette” e “andiamo ognuno con la propria auto”, ha spiegato sui social invitando i follower a prenotare autonomamente gli alloggi e a organizzarsi privatamente.

Poi l’invito al senso civico, per evitare il caos dello scorso anno: “Mi raccomando, ognuno deve comportarsi bene. Non buttate le carte a terra o sulla neve, non lasciate i bagni sporchi nei locali o nelle case. Andiamo e divertiamoci insieme”.