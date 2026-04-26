Rocchi indagato per concorso in frode sportiva, chi è il guardalinee Domenico Rocca e la sua lettera denuncia

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Domenico Rocca è l’assistente arbitrale che il 22 maggio 2025 ha scritto una lettera aperta e l’ha inviata alla Commissione Arbitrale Nazionale per denunciare i vertici dell’Aia. Dalla sua missiva è partita l’indagine che ha messo sotto inchiesta il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, accusato di concorso in frode sportiva.

Chi è Domenico Rocca

Domenico Rocca è nato nel 1985 e ha origini calabresi. Ha iniziato la sua attività come arbitro intorno ai 15-16 anni.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, è stato aggregato all’organico regionale della Calabria nel 2003, scalando le categorie minori fino alla Promozione.

Dal 2007 è entrato a far parte della Can D, dove avviene l’incontro con l’uomo che gli svolterà la carriera: Stefano Farina.

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Nel 2010, Rocca è passato in Can C, dove ha diretto numerose partite dell’allora campionato di C1. Nel 2015 ha superato il corso al Centro Tecnico di Coverciano che gli ha permesso di passare da arbitro ad assistente e di salire in Can B.

Il 12 febbraio 2017 ha esordito in Serie A, come guardalinee in Torino-Pescara. L’arbitro calabrese è rimasto nell’organico della massima serie fino alla scorsa stagione, quando, con la lettera indirizzata alla Commissione Nazionale Arbitri, ha denunciato il senso di frustrazione per essere stato, a suo dire, penalizzato da un sistema ingiusto.

La lettera di Domenico Rocca

Nella lettera scritta da Domenico Rocca si legge che mai si sarebbe immaginato “di dover giungere a scrivere” alla commissione.

“Chi mi ha insegnato ad arbitrare ed a stare nell’associazione è stato Stefano Farina, il quale mi aveva convinto e insegnato che dell’organo tecnico ci si dovesse fidare a prescindere. E così è stato – è il racconto dell’assistente arbitrale – fino a che non siete arrivati voi”.

Secondo Rocca “la stagione sportiva ancora in corso (per gli altri) ha evidenziato, senza alcun dubbio, l’utilizzo parziale delle votazioni, l’assenza di criterio nelle designazioni, la violazione dei principi di correttezza e lealtà e, soprattutto, l’alterazione della corretta concorrenza e delle relative valutazioni”.

Il guardalinee accusa che sono stati modificati “i criteri per la permanenza nella categoria, avete reintrodotto il limite di età e aggiunto il limite temporale decennale, superabile soltanto se inseriti tra i primi 40 assistenti della graduatoria di merito” e che la graduatoria viene compilata “sulla scorta della media tra i voti degli organi tecnici e quelli degli osservatori, governati dalla c. d. CON, la quale, anch’essa, dovrebbe essere organo terzo e imparziale. Siccome la permanenza deriva da una competizione, la stessa dovrebbe fondarsi su una gara equilibrata tra tutti: se non è possibile avere lo stesso numero di gare di A e di B, equamente distribuite durante la stagione sportiva, è doveroso che tutti gli assistenti siano valutati sullo stesso numero di gare complessivo, altrimenti è evidentissima l’alterazione di una media numerica che determina le dismissioni di fine campionato”.

Nella lettera Rocca conclude con un affondo su quelli che ritiene essere tra i grandi errori di Trentalange e Baglioni: “quello di cacciare Rizzoli per insediare Rocchi (che poi li avrebbe espressamente rinnegati e traditi) e questa commissione, che tratta le persone come fossero animali da macello, ma soprattutto, altera i regolamenti per ottenere i propri obiettivi e preservare i suoi uomini, contravvenendo ai massimi principi di correttezza e probità che dovrebbero attendere ad ogni comportamento”.

L’indagine su Rocchi per frode sportiva

Le denunce contenute nella lettera hanno portato a un’indagine della Procura di Milano che ha notificato al designatore degli arbitri di serie A Gianluca Rocchi un invito a comparire il 30 aprile per l’ipotesi di reato di “concorso in frode sportiva“.

L’accusa è quella di avere fatto pressioni su alcuni arbitri condizionandone le scelte e di avere optato per direttori di gara graditi all’Inter.

È indagato anche il supervisore Var Andrea Gervasoni. Gli episodi contestati sono tre: aver “combinato” la designazione dell’arbitro Colombo per Bologna-Inter del 20 aprile 2024; l’aver inserito il direttore di gara Doveri nella semifinale di Coppa Italia 2025 sempre per favorire i nerazzurri; la presunta interferenza in Udinese-Parma quando Paterna (al Var) si consulta con qualcuno attraverso le vetrate trasparenti della sala var di Lissone invitando poi l’arbitro Maresca a video.