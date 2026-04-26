Rocchi indagato per concorso in frode sportiva si autosospende, inchiesta anche sul supervisore Var Gervasoni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nuova bufera nel mondo del calcio, questa volta per una indagine per frode sportiva nei confronti del designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, Gianluca Rocchi. Non solo, anche il supervisore Var Andrea Gervasoni è indagato in concorso dalla Procura di Milano. Entrambi hanno deciso di autosospendersi dall’incarico in seguito all’avviso di garanzia ricevuto. Secondo l’accusa, Rocchi avrebbe interferito nelle scelte di alcuni suoi colleghi impiegati al Var e avrebbe scelto arbitri “graditi” all’Inter.

Rocchi indagato per frode sportiva si autosospende

II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato dalla procura di Milano per concorso in frode sportiva. Come riporta Agi, l’avviso di garanzia gli è stato notificato nella serata di venerdì 24 aprile.

Sabato, in seguito alla diffusione della notizia, Rocchi si è detto estraneo alle accuse e ha comunicato la decisione di autosospendersi dall’incarico con effetto immediato.

ANSA

In una nota dell’Aia (Associazione Italiana Arbitri), Rocchi parla di una scelta “sofferta” e “difficile”, decisa per “permettere un corretto decorso della fase giudiziale, da cui sono certo uscirò indenne e più forte di prima”.

“Il grande amore per la mia associazione ed il senso di responsabilità per il ruolo ricoperto – scrive Rocchi – mi portano prima di tutto a tutelare un gruppo così importante di atleti che non voglio possa essere condizionato in alcun modo dalle mie vicende”.

Indagato anche il supervisore Var Andrea Gervasoni

L’Aia fa sapere che per le stesse ragioni si è autosospeso anche il supervisore Var Andrea Gervasoni.

Anche lui risulta indagato in “concorso con altre persone” per frode sportiva nell’inchiesta condotta dal pm di Milano Maurizio Ascione.

Le accuse a Rocchi e Gervasoni

La Procura di Milano indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato per Calciopoli, che portò alla retrocessione in B della Juventus.

Diverse le accuse nei confronti di Rocchi: da un lato secondo la procura avrebbe combinato con altri la designazione di arbitri per alcune partite di Serie A scegliendo fischietti “graditi” all’Inter.

Dall’altro, avrebbe interferito in alcune decisioni del Var (Video Assistance Referee), cioè il sistema con cui l’arbitro di campo può cambiare una decisione sbagliata, come un rigore o un’espulsione, con l’aiuto di un altro arbitro nella sala video.

Gli episodi sospetti

Diverse le partite contestate, tra cui Udinese-Parma dell’1 marzo 2025, vinta 1-0 su rigore dai friulani.

In un video usato nell’indagine e diffuso da Agi si vede Daniele Paterna, l’addetto al Var, discutere con l’arbitro Maresca del possibile fallo di mano che ha poi portato al rigore decisivo.

Paterna sembra propenso a escludere il rigore, ma a un certo punto si gira alle sue spalle rivolgendosi a qualcuno fuori dall’inquadratura, poi invita Maresca a rivedere l’azione. L’arbitro di campo poi assegna il rigore.

Secondo l’ipotesi della procura, la persona verso cui si gira Paterna sarebbe proprio Rocchi, che avrebbe bussato insistentemente sulla vetrata per richiamarne l’attenzione.

Stando al protocollo, nessuno può entrare durante le partite nella stanza Var – che ha sede a Lissone (Monza) – né condizionare chi ci lavora.

Gervasoni è indagato invece per Salernitana-Modena dell’8 marzo 2025: secondo l’accusa avrebbe fatto pressioni sull’addetto Var per richiamare l’arbitro in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore.

C’è poi il caso di Inter-Verona dell’8 gennaio 2024 e della gomitata del nerazzurro Bastoni al gialloblu Duda, non vista e sanzionata, nell’azione che portò al gol vittoria dell’Inter.