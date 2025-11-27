Rocco Amato trovato morto a Barcellona, era scomparso da giorni ed era originario di Francolise vicino Caserta

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Rocco Amato, il 28enne originario di Francolise (vicino Caserta) ma residente a Barcellona, è stato trovato morto in Spagna dopo giorni di ricerche. Le cause del decesso restano ignote e le autorità spagnole hanno aperto un’inchiesta per ricostruire gli ultimi movimenti del giovane. La comunità di Francolise è sotto shock.

Rocco Amato trovato morto a Barcellona

Le ricerche di Rocco Amato si sono concluse con un tragico epilogo. Il 28enne originario di Francolise (in provincia di Caserta) è stato trovato morto a Barcellona, in Spagna.

Il corpo del giovane è stato rinvenuto dopo giorni di ricerche, iniziate domenica 23 novembre, quando gli amici del giovane ne avevano segnalato la scomparsa. Avevano infatti tentato varie volte di contattarlo, senza successo.

Le autorità hanno aperto un’inchiesta

Le ricerche sono state accompagnate da numerosi appelli social lanciati dai familiari, accompagnati dalle sue foto nella speranza di facilitarne il ritrovamento.

È mistero sulle cause del decesso

Il corpo del ragazzo è stato trovato a Barcellona il 26 novembre.

Non sono ancora note le cause del decesso di Rocco Amato. Le Forze dell’Ordine spagnole, infatti, non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, né sono noti i dettagli sul luogo del ritrovamento del corpo del 28enne di Francolise.

È però noto che le autorità sono attualmente al lavoro per chiarire le cause del decesso e la dinamica degli eventi. Le indagini procedono nel massimo riserbo, anche perché al momento non ci sono certezze sulla dinamica.

Le autorità spagnole hanno aperto un’inchiesta che permetterà di ricostruire gli ultimi movimenti di Amato, per comprendere le circostanze della sua morte.

Era originario di Francolise vicino Caserta

Dopo la notizia, la comunità di Francolise (vicino Caserta) è sotto shock.

Rocco Amato viveva in Spagna da anni. Si era trasferito stabilmente a Barcellona, ma proveniva dalla frazione Sant’Andrea del Pizzone e i familiari del 28enne sono noti della zona.

Numerosi i messaggi e i post social di cordoglio provenienti da chi conosceva il ragazzo.