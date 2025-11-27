Rocco Amato trovato morto a Barcellona in albergo, il mistero sul cadavere spostato dopo una caduta

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Rocco Amato, quasi 29 anni, è stato trovato morto in un albergo del quartiere Eixample a Barcellona. Il giovane di Francolise, in provincia di Caserta, era scomparso da quattro giorni. Le circostanze restano avvolte nel mistero e gli inquirenti non escludono alcuna pista. Ma c’è un dettaglio che complica il quadro: il corpo di Rocco Amato sarebbe stato spostato. E non è tutto: al momento ci sono differenti versioni in merito alle circostanze del ritrovamento. Secondo certe ricostruzioni, il corpo sarebbe invece stato ritrovato su una panchina.

La scomparsa di Rocco Amato e l’allarme sui social

Rocco Amato si trovava stabilmente a Barcellona da circa due anni, dopo aver viaggiato molto nei tempi precedenti. Da domenica 23 novembre amici e familiari non riuscivano più a contattarlo: cellulare irraggiungibile, nessuna risposta ai messaggi.

Da lì il tam tam sui social, con appelli, foto e richieste di informazioni rilanciate da decine di persone. La denuncia di scomparsa è stata formalizzata dalla famiglia, dando ufficialmente il via alle ricerche da parte della polizia spagnola.

Il ritrovamento del corpo

Secondo una prima versione dei fatti, il cadavere di Rocco Amato sarebbe stato individuato in un albergo di Barcellona. Ma la dinamica che ha portato alla morte è tutt’altro che chiara.

Secondo un’altra versione, il giovane sarebbe precipitato da un’altezza notevole. Non è ancora stato definito se la caduta sia avvenuta da un edificio o nei pressi di un dirupo, con il corpo poi finito in un parcheggio adiacente a un ospedale.

A rendere la vicenda ancora più complessa, come detto, c’è un dettaglio su cui gli investigatori stanno concentrando particolare attenzione: qualcuno, dopo la caduta, avrebbe spostato il corpo lasciandolo su una panchina situata nei pressi dell’ospedale. La polizia ha acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza per cercare di ricostruire quanto avvenuto.

Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi: incidente, suicidio o intervento di terzi prima oppure dopo la caduta. Il ragazzo potrebbe essere caduto da un edificio. Oppure, trovandosi vicino a un dirupo, potrebbe essere inciampato schiantandosi nel parcheggio sottostante che si trova nei pressi di un ospedale

L’autopsia

La polizia spagnola mantiene il massimo riserbo sia sul luogo esatto del ritrovamento sia sui primi risultati. È stata disposta un’autopsia sul corpo di Rocco Amato, della quale non sono ancora stati diffusi gli esiti.

Il Consolato generale d’Italia a Barcellona sta assistendo la famiglia, che ha raggiunto la Catalogna insieme a un avvocato.

Il cordoglio del sindaco di Francolise

Augusto Saturnino Di Benedetto, il sindaco di Francolise in provincia di Caserta, ha espresso la vicinanza dell’amministrazione e dell’intera comunità alla famiglia Amato. “Non conoscevo Rocco, so che era andato via da Francolise da almeno una decina di anni. Viaggiava e si spostava molto. Conosco invece i genitori, brave persone, e a loro ci stringiamo come comunità. Siamo molto dispiaciuti”, ha detto il sindaco.