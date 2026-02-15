Rocco Anelli, l’intervista al regista di Animalia: "Una poesia apocalittica con corpi, olio e mito”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Rocco Anelli parla come scrive: con immagini forti, visioni nette, e una sincerità che non chiede permesso. Pugliese, classe 1993, cresciuto tra le campagne di Noicattaro e le fabbriche sullo sfondo di Bari, è un regista, autore teatrale e filmmaker queer che non ha mai separato il personale dal politico, né il corpo dall’immaginario. Animalia, il suo ultimo cortometraggio, è stato presentato come evento collaterale alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ed è chiaro che non si tratta di un semplice film, ma di un oggetto strano, potente, viscerale. Girato in bianco e nero, in formato quadrato, e punteggiato da esplosioni di colore dosate come epifanie, Animalia è ambientato in un mondo senza acqua, contaminato dall’“oil” – parola chiave del film, che è al tempo stesso olio sacro e scarto industriale. Due uomini sopravvivono: Federico (Luca Siragusa) e Buer (Giacomo Pressi), legati da un rapporto intimo, animale, mai definito, che diventa motore di visioni e trasformazioni. Anelli ci porta in un altrove mitico, contaminato e sensuale, dove eros e ecologia si fondono in un cortometraggio che sfugge alle categorie. E lo fa con la naturalezza di chi ha fatto del margine una casa, del corto un laboratorio poetico, e della regia un gesto politico. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Rocco Anelli ci racconta come è nato Animalia, cosa significa oggi essere un cineasta queer in Italia, e perché il corpo – più che le parole – è ancora il vero campo di battaglia del cinema.

Come nasce l’idea di Animalia?

“L’idea nasce in modo molto spontaneo dalla mia esperienza personale e dal contesto in cui sono cresciuto. Io sono pugliese, e la Puglia fa parte della Magna Grecia: questo ci rende eredi, anche inconsapevolmente, di una tradizione culturale greca fortissima. Crescendo tra le campagne vicino al mare, in un paesino come Noicattaro, e andando a scuola a Bari attraversando paesaggi rurali che sembravano incontaminati ma che nascondevano sempre qualche ciminiera industriale, ho vissuto un contrasto continuo tra natura e inquinamento. Da questo ‘calderone’ – e uso il termine non a caso, vista la connotazione magica – è nata l’idea di Animalia: un mondo dove le radici della terra non sono più bagnate dall’acqua, ma da un olio denso, oscuro, che diventa simbolo della contaminazione e allo stesso tempo strumento di metamorfosi”.

In che modo il simbolo dell’olio attraversa il film?

“L’olio è centrale. Prendo sempre in prestito il termine inglese ‘oil’, che può significare sia qualcosa di naturale (come l’olio d’oliva) che qualcosa di industriale e inquinante. In Animalia, l’acqua non esiste più: il mondo è avvolto da questo fluido scuro, che rappresenta lo scarto delle fabbriche, ma anche uno strumento magico. Nella tradizione pugliese, le streghe si cospargevano d’olio per trasformarsi in animali. E nel mio film, proprio questo elemento diventa sia residuo tossico che veicolo per tornare alla natura, in una specie di cortocircuito tra moderno e arcaico”.

Il film si muove anche su una forte componente queer, con due protagonisti maschili immersi in una relazione non definita.

“La componente queer non era programmata in fase di scrittura. L’ho notata dopo, quando colleghi e attori mi hanno restituito questa chiave di lettura. Non è stato un ragionamento a tavolino: è nata dalla scrittura stessa. E per me è stato molto bello scoprirlo, perché da filmmaker queer riconosco che la mia sensibilità emerge spontaneamente in quello che scrivo. Anche il nudo maschile presente nel film, mostrato in modo integrale ma sempre fluido e non voyeuristico, è stato trattato con estrema naturalezza. I corpi sono raccontati come corpi animali, liberi, in un ritorno alla natura. Il cinema mostra molto raramente il corpo maschile in questo modo e, quindi, è stato anche un piccolo atto politico, ma sempre al servizio della storia”.

Cosa significa per te essere un cineasta queer oggi?

“Significa soprattutto essere autentici. Cercare una voce che sia propria, e non lasciarsi intimidire dalle narrazioni dominanti. Io sono cresciuto vedendo quasi solo storie eterosessuali, spesso tragiche, e anche molti film queer in cui l’amore finisce male, o peggio. Oggi credo sia fondamentale poter raccontare anche altro: la leggerezza, la normalità, l’esistenza quotidiana di corpi e identità queer. In Animalia non ho scelto consapevolmente di rappresentare una coppia queer: è accaduto, e penso che questa sia la forma più sincera e naturale di rappresentazione”.

Dal punto di vista visivo, il film ha scelte molto forti: il bianco e nero, il formato quadrato, l’uso selettivo del colore.

“Con Marco Ranieri, direttore della fotografia, abbiamo deciso fin da subito di girare in 4:5 in bianco e nero. Volevamo creare un senso di chiusura, claustrofobia, e allo stesso tempo rendere omaggio a Eggers, in particolare a The Lighthouse, che è stato un riferimento dichiarato. Le scene a colori erano previste già in sceneggiatura e girate con preset diversi: non è stata una scelta in post-produzione, ma una decisione precisa sul set. I colori compaiono solo nei momenti epifanici, e aiutano a segnare un passaggio di senso. Abbiamo anche usato lenti anamorfiche, ma volutamente compresse in formato, per accentuare la verticalità e la costrizione”.

Come hai scelto le location?

“Abbiamo girato in due luoghi che per me sono importanti. I laghetti dei Gricilli, nel Lazio, li ho scoperti anni fa grazie alla fotografa Roberta Scampone: sono surreali, con acqua bianca sulfurea e radici di piante che diventano viola. Lì ho capito che Animalia sarebbe nato. L’altra location è una masseria a Gravina in Puglia, che ho conosciuto durante uno spettacolo teatrale: già d’estate sembrava abbandonata e, di conseguenza, in inverno era perfetta per la desolazione che cercavamo. Non c’è una vera backstory post-apocalittica nel film, ma quei luoghi trasmettevano un senso di fine del mondo. O meglio: un mondo primordiale, inquinato dalla mano dell’uomo”.

C’è un grande lavoro fisico sugli attori. Come lo hai costruito?

“Venendo dal teatro, lavoro molto con il corpo. Con Luca Siragusa e Giacomo Presti abbiamo fatto mesi di prove. Per Luca, che interpreta Federico, abbiamo trovato un gesto chiave: tendeva a nascondere i palmi sotto le ascelle. Da lì abbiamo costruito tutto il suo linguaggio corporeo: spalle incurvate, camminata pesante, da mammifero. Gli dicevo: sei un bue. Con Giacomo, che interpreta Buer, eravamo in crisi finché non abbiamo avuto l’intuizione di fargli arricciare le dita dei piedi mentre camminava: quel piccolo disagio ha generato una camminata nervosa, animalesca. Tutto è partito dal corpo”.

Com’è stato presentare il corto a Venezia e Roma?

“Terrificante (ride, ndr). Mostrare un corto è sempre una scommessa, perché in qualche modo ci metti dentro te stesso. Anche se Animalia non è autobiografico, ci sono elementi molto personali: l’infanzia, le fabbriche, la mia terra. A Venezia abbiamo presentato solo il trailer, ma l’emozione era fortissima. A Roma c’è stata la proiezione del film, ed è stato meraviglioso vedere persone che non conoscevano né me né il progetto, ma hanno deciso di credere in quella storia. Non va mai data per scontata questa cosa.

Qual è oggi, secondo te, lo spazio del cortometraggio in Italia?

“Il corto viene ancora considerato un ‘biglietto da visita’, ma ormai chi li usa più i biglietti da visita? Per me è uno spazio di libertà, sperimentazione, poesia. Con la mia società Intermezzo, ci occupiamo proprio di questo: accogliere progetti rifiutati altrove e trattarli con rispetto, dando loro una casa. Il nostro motto è ‘dagli artisti per gli artisti’. Un corto può vivere nei festival, ma anche nelle scuole, nei teatri, nei cineforum. Non è un passaggio obbligato verso il lungo: è una forma d’arte a sé”.

Dove sta andando il tuo cinema? E cosa ti auguri di raccontare in futuro?

“Il lungometraggio mi spaventa. Non perché non mi senta pronto, ma perché voglio trovare la storia giusta. Finora ho scritto poesie, ora è il momento di un romanzo. Mi piacerebbe continuare a raccontare storie queer, anche senza etichette. Con Nelle pareti, un altro mio lavoro ambientato tra ‘700 e ‘800 con fantasmi e elementi fantasy, ho capito che mi interessa molto la simbolizzazione, l’uso della metafora e del fantastico per raccontare storie intime. Spero di poter continuare su questa strada, se il cinema non mi manda in bancarotta prima”.

Ultima domanda: se fossi uno dei protagonisti di Animalia e potessi portare con te solo tre oggetti culturali, cosa sceglieresti?

“Una copia in blu-ray di The Lighthouse di Robert Eggers, ovviamente. Un vinile con le sinfonie di Prokofiev, perché hanno qualcosa di horror. E un dipinto impressionista, magari di Cézanne. Nient’altro: in un mondo distopico, tanto mangerebbero tutto comunque”.