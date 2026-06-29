Rocco Basilico allo scontro con Leonardo Maria Del Vecchio su Delfin, "nessuno cederebbe a queste condizioni"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Rocco Basilico ha proposto un buyback delle quote e si prepara a lasciare Delfin. Uno degli otto eredi di Leonardo Del Vecchio, in una lettera a poche ore dall’assemblea, propone la dismissione delle partecipazioni finanziarie, così da dare a Delfin le risorse destinate a ricomprare le quote degli eredi che vogliono uscire. Parla anche di “clima di forte tensione“. Leonardo Maria ha commentato la lettera: “Nessun erede cederebbe mai l’azienda di famiglia a sconto”.

La proposta di Basilico

In una lettera che anticipa l’assemblea del gruppo Delfin, Rocco Basilico propone la dismissione delle partecipazioni finanziarie, per dare a Delfin le risorse destinate a ricomprare le quote degli eredi che vogliono uscire.

Scrive: “A distanza di dodici mesi viviamo ancora una volta un clima di forte tensione, forse persino più intenso di quello dello scorso anno”. Così la proposta prevede anche due possibili soluzioni.

La prima vede Delfin riacquistare le partecipazioni dei soci che non hanno più interesse a rimanere nella compagine sociale, finanziandosi attraverso la cessione delle partecipazioni finanziarie; la seconda invece è una soluzione intermedia che preserva integralmente la partecipazione in EssilorLuxottica. Scrive: “La distribuzione ai soci di parte o tutte le partecipazioni finanziarie. Credo che anche questa possa rappresentare una soluzione equilibrata”.

La risposta di Leonardo Maria

Alla lettera Leonardo Maria ha risposto che “nessun erede cederebbe mai l’azienda di famiglia a sconto”.

Ha spiegato, inoltre, che proprio per via della causa di Basilico in corso con la madre “i legali del presidente di Ray-Ban hanno chiesto di non ammettere domani Basilico all’assemblea, di non farlo votare o intervenire, e di non mettere ai voti il trasferimento delle sue quote a una finanziaria”.

Una mossa che non è piaciuta ai legali di Basilico, che hanno contestato le affermazioni del fratello.

Le ricadute

C’è in corso un’altra partita, oltre al contesto familiare, ovvero il consolidamento bancario. Delfin pesa con il 17,5% di Mps, oggetto delle attenzioni di Intesa Sanpaolo e Banco BPM, oltre al 10% di Generali e al 2,7% di Unicredit.

Quindi, come spiega Borsa e Finanza, una cessione o distribuzione di queste quote ai singoli eredi, ciascuno libero di vendere sul mercato, sposterebbe in tempi rapidi gli assetti azionari di tre istituti centrali nel sistema finanziario italiano.

Altro elemento da tenere in considerazione è il crollo del titolo EssilorLuxottica, che dai massimi storici del 12 novembre 2025 ha perso oltre il 47% in pochi mesi, scendendo intorno ai 169 euro a fine giugno 2026.