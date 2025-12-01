Rocco Basilico lascia EssilorLuxottica dopo le voci sugli scontri con i figli di Leonardo Del Vecchio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Rocco Basilico lascia EssilorLuxottica, dando le dimissioni dall’incarico di Chief wearables officer del gruppo fondato da Leonardo Del Vecchio e da quello di presidente del marchio di occhiali Oliver Peoples. La decisione è arrivata dopo le voci sugli scontri con gli altri figli di Del Vecchio.

Chi è Rocco Basilico

Rocco Basilico, 35 anni, è figlio di Nicoletta Zampillo (vedova di Leonardo Del Vecchio) e del banchiere Paolo Basilico.

Azionista con il 12,5% di Delfin (la holding che possiede Essilux), ha lavorato per 16 anni tra New York e Los Angeles e, negli ultimi 6 anni, ha supportato il percorso di Essilux nel settore degli occhiali intelligenti e ha contribuito a gettare le basi per la partnership con Meta.

Perché Rocco Basilico ha lasciato EssilorLuxottica

Rocco Basilico ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Chief wearables officer del gruppo fondato da Leonardo Del Vecchio e di presidente del marchio di occhiali Oliver Peoples. La notizia è stata confermata dall’azienda dopo le indiscrezioni di stampa circolate nelle ore precedenti.

Rocco Basilico ha comunicato che lascerà l’incarico a gennaio. Come riportato dal Corriere della Sera, già da tempo stava maturando l’idea di avviare un’iniziativa in proprio. Le tensioni in corso tra gli 8 azionisti di Delfin avrebbero, però, accelerato le scelte di Basilico.

La svolta sarebbe arrivata in seguito all’assemblea di Delfin del 13 novembre scorso, quando Leonardo Maria Del Vecchio (quarto figlio del Cavaliere) ha sollevato il tema del passaggio dell’usufrutto sul 12,5% da parte della madre Nicoletta Zampillo, avvenuto al momento della lettura delle volontà di Leonardo Del Vecchio nel 2022.

Basilico potrebbe non essere considerato il pieno proprietario di quelle quote e, di conseguenza, non “legittimato” a votare.

L’intervento di Leonardo Maria Del Vecchio avrebbe avuto come obiettivo quello di sollecitare gli altri azionisti a chiudere il discorso successione. Il clima tra gli azionisti continuerebbe a non essere disteso e, quindi, Basilico avrebbe deciso di lasciare, in un clima che entrambe le parti hanno definito “sereno”.

Chi è il proprietario di EssilorLuxottica

EssilorLuxottica è un’azienda multinazionale italo-francese, fondata il 1º ottobre 2018 in seguito alla fusione tra l’italiana Luxottica (produttrice di occhiali da sole e da vista) e la francese Essilor (produttrice di lenti oftalmiche).

La fusione è avvenuta tramite l’apporto di Delfin S.a.r.l. (la finanziaria di Leonardo Del Vecchio, precedente azionista di controllo di Luxottica) del 63,3% detenuto nella società italiana, in Essilor che ha avallato il conferimento, cambiando la denominazione sociale in EssilorLuxottica. Delfin è così diventato il principale azionista del nuovo gruppo.

Leonardo Del Vecchio, fondatore e presidente di Luxottica, è morto il 27 giugno 2022. La sua eredità è una questione ancora aperta.