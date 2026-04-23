Rocco Casalino candidato consigliere a Ceglie Messapica, l'ex portavoce di Conte nella lista di centrosinistra

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Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte quando era presidente del Consiglio, sarà candidato al Consiglio comunale di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, in una lista di centrosinistra. Casalino è originario del comune pugliese e ha parlato di “costruire il terreno per le prossime elezioni politiche”.

Rocco Casalino candidato in Puglia

L’ex portavoce di Giuseppe Conte quando il leader del Movimento 5 Stelle era presidente del Consiglio, Rocco Casalino, si è candidato con una lista civica di centrosinistra per il Consiglio comunale di Ceglie Messapica.

Casalino è originario del Comune in provincia di Brindisi. Nella lista sono presenti altri esponenti del Movimento 5 Stelle locale, ma anche diverse personalità della società civile senza associazioni di partito.

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“Far vincere, nei comuni, le forze che si oppongono a queste destre significa iniziare a costruire il terreno per le prossime elezioni politiche” ha dichiarato Casalino.

Le elezioni locali del 24 e 25 maggio

Ceglie Messapica andrà al voto tra il 24 e il 25 maggio prossimo, insieme a più di altri 800 comuni in tutta Italia. Si tratta delle più importanti elezioni amministrative di quest’anno.

Un solo capoluogo di Regione andrà al voto, Venezia, mentre altre grandi città in cui saranno elezioni sono Prato, Salerno, Reggio Calabria e Messina.

Si tratta dell’ultimo test elettorale fino alle elezioni politiche del 2027, anche se saranno soltanto elezioni locali e difficilmente potranno dare un’idea precisa dei sentimenti politici a livello nazionale.

La carriera di Rocco Casalino

Rocco Casalino è diventato famoso per la prima volta dopo la sua partecipazione, nel 2000, alla prima edizione italiana del reality show Il Grande Fratello.

Nel decennio successivo ha avviato la carriera da giornalista, mentre nel 2011 iniziò a militare nel Movimento 5 Stelle.

Ha assunto ruoli sempre più importanti nella comunicazione del partito, fino a diventare portavoce di Giuseppe Conte durante i suoi due governi, tra il 2018 e il 2021.

Nel novembre del 2025 ha lasciato il suo ruolo nel partito per diventare il direttore del giornale online La Sintesi.