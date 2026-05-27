Rocco Casalino e i 246 voti presi Ceglie Messapica, il messaggio di Conte e la reazione dello zio

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Rocco Casalino ha corso per la poltrona di consigliere comunale a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, ma i 246 voti ottenuti non sono bastati a essere eletto. Il portavoce di Giuseppe Conte ai tempi di Palazzo Chigi ha comunque ricevuto i complimenti dal leader del M5S mentre uno zio è rimasto stupito del risultato.

Rocco Casalino e la mancata elezione a Ceglie Messapica

In un’intervista a La Repubblica, Rocco Casalino ha dichiarato di essere “soddisfattissimo” dei 246 voti ottenuti alle elezioni comunali a Ceglie Messapica dal momento che si aspettava poche decine di preferenze.

“Sono stato il terzo più suffragato del campo largo. Sopra di me, c’è un consigliere regionale e una consigliera comunale che cinque anni fa si candidò sindaca e prese mille voti. Avrei firmato per un risultato così”, ha detto l’ex portavoce di Conte.

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Il risultato ottenuto basta infatti ad aprirgli la strada di una futura carriera politica.

Casalino ha giudicato la corsa alle comunali un’esperienza straordinaria: “Per la prima volta ero in prima fila, e non dietro le quinte, come per esempio alle comunali di Roma o alla presidenza del consiglio con Conte”.

Ceglie Messapica è il paese d’origine della famiglia di Rocco Casalino, dal quale manca da diversi anni. A tal proposito l’aspirante consigliere ha spiegato che “le comunali sono un campo completamente diverso dal nazionale. Ci sono dinamiche di parentele, amicizie, permessi per i quali si aspetta una risposta, cene offerte, favori. E soprattutto conta il radicamento sul territorio. Se mi fossi candidato a Roma, dove vivo, e dove ho fatto una battaglia sulle bancarelle di piazzale Flaminio, sarebbe stato diverso”, per questo il risultato ottenuto è tutt’altro che negativo.

Il messaggio di Conte e la reazione dello zio

Casalino ha confidato di aver sentito Giuseppe Conte per messaggio dopo i risultati elettorali e il leader del M5S “si è complimentato” con lui.

Ammettendo di aver ottenuto qualche voto anche dalla famiglia, l’ex portavoce ha chiarito di non aver fatto “porta a porta, solo un paio di comizi” e di aver fatto sorprendere positivamente anche i parenti.

“Un mio zio si è meravigliato, non si aspettava che avessi tutto questo seguito”, ha detto.

Il futuro nella politica nazionale

Casalino ha evidenziato come il Movimento 5 Stelle, “che di solito alle comunali va male, è stato il primo partito, raggiungendo quasi l’11 per cento“.

Avendo superato il vincolo che impone di aver concorso alle comunali, prendendo più voti della media della lista, per accedere a candidature superiori come le politiche, l’ex capo della comunicazione M5S ha spiegato che ora è candidabile a livello nazionale.

Sulla possibilità di proseguire con la politica attiva, magari candidandosi per un posto a Montecitorio o a Palazzo Madama, Casalino non si sbilancia: “Avrei potuto farlo tante volte prima, chiedendo una deroga, e invece ho sempre rinunciato”.