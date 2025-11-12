Rocco Casalino svela a Lilli Gruber perché ha lasciato il M5S e annuncia che sarà direttore di un giornale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Rocco Casalino, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, ha spiegato perché ha deciso di lasciare il M5S di Giuseppe Conte e ha annunciato che sarà il direttore di un nuovo giornale politico. Secondo Casalino, il Movimento 5 Stelle ha ottime possibilità di crescita e il centro sinistra potrebbe vincere le prossime elezioni.

Perché Rocco Casalino ha lasciato il M5S

Rocco Casalino ha chiarito la sua posizione sul Movimento 5 Stelle e su Giuseppe Conte a Otto e Mezzo: “Credo che il Movimento abbia ottime possibilità di crescita e sono convinto che il centro sinistra, il campo progressista, possa persino vincere le prossime elezioni“.

Casalino ha definito Conte “la persona in assoluto più sottovalutata” e “un ottimo premier” e ne ha sottolineato “la crescita importante dal punto di vista politico e nel campo della comunicazione”.

Alla domanda sui motivi del suo addio al Movimento 5 Stelle, Casalino ha tenuto a precisare che la scelta non dipende da un sentimento di sfiducia verso Conte o il M5S, ma da un percorso personale: “Semplicemente credo di aver fatto un ciclo“.

Rocco Casalino sarà il direttore di un nuovo giornale politico

Dopo l’addio al Movimento 5 Stelle, ad attendere Rocco Casalino c’è il ruolo di direttore di un nuovo giornale politico.

Nel suo intervento nella trasmissione condotta da Lilli Gruber, l’ex portavoce di Conte e del M5S ha fornito alcune anticipazioni sul progetto: “Tratterà di politica sicuramente”. E ancora: “Cercherò di raccontare i fatti e tenermi il più possibile vicino alla verità”.

Rocco Casalino ha criticato il “giornalismo troppo partigiano, troppo legato ai partiti” con cui ha dovuto fare i conti al momento del suo ingresso in Parlamento.

Chi è Andrea Iervolino, l’uomo dietro al giornale di Rocco Casalino

In una precedente intervista concessa al Corriere della Sera, Rocco Casalino aveva già dichiarato: “Sto lavorando con un imprenditore che non ha trascorsi in politica a un nuovo progetto editoriale. È tutto in evoluzione, ma c’è grande ambizione“.

Secondo La Repubblica, dietro al nuovo giornale che sarà diretto da Rocco Casalino ci sarebbe il produttore cinematografico Andrea Iervolino, nato nel 1987 a Cassino.

Nel corso della sua carriera nel mondo del cinema ha lavorato con star di Hollywood come Al Pacino, Robert De Niro, Johnny Depp e Antonio Banderas.