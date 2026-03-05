Rocco Siffredi querela autori delle Iene per diffamazione dopo i servizi su presunti abusi e violenze sul set

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Rocco Siffredi nega le accuse di abusi e fa causa a Le Iene. La famosa pornostar italiana ha querelato per diffamazione 20 persone, tra cui due autori della trasmissione tv di Italia 1, in risposta ad alcuni servizi televisivi nei quali venivano riportati racconti di presunti “abusi e violenze” sessuali subiti da attrici che avevano lavorato con lui sul set di film a luci rosse.

La querela agli autori de Le Iene

L’indagine aperta dalla procura di Milano, in seguito alla querela presentata dalla rappresentante legale del pornodivo, l’avvocata Rossella Gallo, è relativa a uno speciale su Rocco Siffredi de Le Iene trasmesso nel 2025, in cui erano state raccolte testimonianze di alcune ragazze che avevano accusato il 61enne di averle costrette ad accettare di girare alcune scene.

Secondo quanto riporta Repubblica, nel fascicolo sono iscritte 20 persone, due delle quali non risultano note, tra cui figurano due autori del programma Mediaset e le attrici.

Le accuse di abusi a Rocco Siffredi

Il titolo di una delle sette puntate Rocco sotto accusa, abusi e violenze? è rappresentativo di quella che Siffredi ha descritto come “una campagna diffamatoria”.

Nel servizio, diverse ragazze hanno messo in discussione il consenso espresso per alcune scene hard, che sarebbero state obbligate a girare anche subendo alcune forzature psicologiche.

“Una campagna studiata a tavolino per gettare fango su di me”, l’avrebbe definita il noto pornoattore 61enne.

La causa per diffamazione

La prima querela presentata da Rocco Siffredi e la sua rappresentante legale risale all’estate 2025, con un’ultima integrazione arrivata nelle ultime settimane, per un totale di duecento pagine di documenti depositati per dimostrare la propria estraneità rispetto alle accuse.

Tra i file sono allegati anche i girati integrali dei film hard, le liberatorie e precedenti interviste in cui le attrici si riferirebbero alla pornostar con toni meno accusatori.