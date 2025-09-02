Rocco Tanica escluso dal festival Terre Tagliamento per le frasi su Israele e Francesca Albanese: cos'ha detto

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Rocco Tanica è stato escluso dal festival Terre Tagliamento dopo le sue frasi su Israele e su Francesca Albanese. L’annuncio è stato dato dagli organizzatori della rassegna, che si tiene a San Vito al Tagliamento (Pordenone). Commentando le vicende di Gaza, su X Tanica ha scritto che “Francesca è una compagna antisemita che sbaglia”. Frase ritenuta “volgare e offensiva” dai responsabili del festival.

La frase di Rocco Tanica su Francesca Albanese

Tastierista e fondatore degli Elio e le storie tese, Rocco Tanica non ha mai nascosto le proprie posizioni sulla vicenda Israele-Hamas. Commentando l’intervento di Francesca Albanese, relatrice speciale Onu per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, Tanica l’ha definita “una compagna antisemita che sbaglia”.

Da qui la decisione degli organizzatori del festival Terre al Tagliamento di escludere Rocco Tanica (all’anagrafe Sergio Conforti) dalla rassegna.

L’esclusione di Rocco Tanica da Terre Tagliamento

Le parole di Tanica su Albanese sono state definite “volgari e offensive” oltre che “incompatibili con la tradizione democratica e civile della nostra comunità”.

“La comunità di San Vito al Tagliamento e l’organizzazione del Festival Terre Tagliamento – si legge ancora nella nota – intendono ribadire con chiarezza i valori che da sempre ci contraddistinguono: rispetto, inclusione, difesa dei diritti umani e della dignità delle persone”.

La vicenda era stata sollevata sui social anche dal giornalista Andrea Scanzi, e poi era stata discussa nel consiglio comunale del comune in provincia di Pordenone. Secondo gli organizzatori non è accettabile la presenza sul palco “di un artista che sceglie di deridere e attaccare con modalità sessiste e violente una figura simbolo della difesa dei diritti fondamentali”.

Già scelto il sostituto di Rocco Tanica per il 28 settembre

Nella nota che motiva l’esclusione di Rocco Tanica dal festival Terre al Tagliamento, a causa delle parole rivolte a Francesca Albanese, si fa riferimento anche “al diritto di opinione di tutti”.

“Riteniamo che il dolore delle vittime civili a Gaza, le sofferenze di interi popoli e la dignità di chi si spende per la tutela dei diritti umani meritino rispetto, anche al di là delle differenze politiche”, conclude il comunicato. Dopo la vicenda Tanica-Israele-Albanese, l’organizzazione ha già annunciato il sostituto del musicista per la data del 28 settembre.

In sostituzione di Rocco Tanica sarà presente Guido Catalano, il quale si esibirà al Teatro Arrigoni con lo spettacolo “Reading stellare”, accompagnato dalle musiche di Matteo Castellan.