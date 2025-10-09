Rocco Trimarchi morto sul lavoro a Ventimiglia, il sindaco Flavio Di Muro (Lega) indagato per omicidio colposo

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro è indagato per omicidio colposo in relazione alla drammatica morte dell’operaio comunale Rocco Trimarchi. A rendere nota la vicenda è stato lo stesso primo cittadino della Lega, attraverso un post social. Trimarchi, 59 anni, è deceduto dopo essere precipitato in una scarpata con la ruspa che stava guidando in località Serro Superiore. Da chiarire se la vittima, nel momento in cui si è verificata la tragedia, stesse lavorando per conto del comune o privatamente.

Morte di Rocco Trimarchi, il sindaco Flavio Di Muro indagato per omicidio colposo

Trimarchi è morto lunedì scorso mentre stava pulendo la strada militare usata principalmente da cacciatori e turisti. Secondo quanto riferito dal quotidiano La Stampa, dopo aver riempito la benna di terra, ha fatto retromarcia per scaricarla ai lati della strada. Ma forse non ha calcolato bene gli spazi a disposizione per la manovra.

La benna si sarebbe piegata in avanti sullo strapiombo. La ruspa con a bordo il 59enne è così precipitata per circa 15 metri nella scarpata. Per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Il mezzo sarebbe di proprietà del comune di Ventimiglia. Da chiarire se Trimarchi stesse lavorando per sé o per l’amministrazione.

Trimarchi era un cacciatore. E proprio un suo compagno della squadra di caccia di Torri ha lanciato per primo l’allarme dopo che per ore non gli ha risposto al telefono.

L’amico sapeva che Trimarchi sarebbe andato a lavorare in località Serro Superiore. Si è quindi diretto sul posto trovando la ruspa ribaltata e il corpo senza vita del 59enne.

Il sindaco Flavio Di Muro, non appena ha appreso la tragica notizia, si è precipitato sul luogo della tragedia. Con lui, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri e i militari della croce verde Intemelia.

Il sindaco leghista di Ventimiglia iscritto nel registro degli indagati

“Mi è stato notificato un avviso di garanzia per omicidio colposo in relazione alla tragica morte del nostro operaio comunale Rocco Trimarchi. Ci tengo a sottolineare però, rispetto all’indagine aperta anche nei miei confronti, che sono sereno e ho piena fiducia nell’operato degli organi inquirenti, trattandosi di un atto dovuto per garantire l’esercizio del diritto di difesa“. Così, via social, il sindaco di Ventimiglia.

Il nome di Flavio Di Muro è quindi stato iscritto dalla Procura di Imperia nel registro degli indagati. Oltre al primo cittadino, sono indagati due dipendenti comunali.

Chi è Flavio Di Muro

Flavio Di Muro ha 39 anni e dal 29 maggio 2023 ricopre la carica di sindaco di Ventimiglia. Tra il 2018 e il 2022 è stato parlamentare per la Lega.

Laureato in giurisprudenza a Imperia, dal 2015 è stato capo di gabinetto all’assessorato della Regione Liguria allo sviluppo economico e all’imprenditoria guidato dall’assessore Edoardo Rixi.

Di Muro, in Parlamento, si fece notare non solo per il lavoro svolto, ma anche per il modo inusuale tramite cui, nel corso di una seduta della Camera, aveva chiesto la mano della fidanzata che è poi diventata sua moglie.

“Elisa mi vuoi sposare?”, scandì Di Muro, riferendosi alla compagna presente in quel momento in tribuna.

Flavio Di Muro alla Camera mentre chiede alla fidanzata di sposarlo

Durante la legislatura è inoltre stato membro del “Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e di vigilanza sull’attività dell’unità nazionale Europol”.