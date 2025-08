Rocio Munoz Morales rompe il silenzio dopo il caso Bova: "Io amo le sfide"

Rocio Munoz Morales dopo il polverone mediatico definito caso Bova, e scaturito dalla puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona del 21 luglio, ha parlato per la prima volta in pubblico in occasione del Magna Graecia Film Festival che si tiene a Soverato, in Calabria. L’attrice di origini spagnole sta trascorrendo le vacanze nella località in provincia di Catanzaro, insieme alla mamma e alle figlie avute con l’attore, Luna e Alma. In questo contesto non è mancata occasione per elogiare la regione in cui si trova e parlare del suo approccio alla vita “Io amo le sfide”.

Rocio Munoz Morales parla delle sue figlie

Come riporta Adnkronos l’attrice spagnola ha detto di sentirsi a casa in Calabria.

L’ex compagna di Raoul Bova ha svelato che da giorni sta frequentando luoghi con le sue bambine e sua madre che non aveva ancora visitato in precedenza.

IPA Rocio Munoz Morales e Raoul Bova ad un evento

“Ritrovo sempre gente bella, sorrisi belli e luoghi che mi sorprendono quindi sono molto felice” ha affermato Rocio Munoz Morales dal palco del Magna Graecia Film Festival di Soverato.

Gli applausi del pubblico

Finora a parlare era stato solo l’avvocato scelto per gestire l’affidamento delle figlie dopo la rottura con Raoul Bova. Durante la kermesse dedicata al mondo del cinema, l’attrice ha avuto l’occasione di poter anche accennare alla sua personalità e al suo modo di approcciare alla vita, parlando sempre nel contesto della sua professione.

“Io amo le sfide, le cose scontate mi annoiano” ha affermato suscitando una reazione del pubblico presente all’evento.

Secondo quanto riporta Adnkronos, infatti, sarebbe partito un lungo applauso di incoraggiamento.

L’importanza dei valori

Un altro riferimento alle figlie avute con Raoul Bova è arrivato quando Rocio Munoz Morales ha parlato di cose trasmettere alla sua progenie.

Durante dello spazio della conversazione d’autore con Carolina di Domenico, l’attrice ha dichiarato di voler lasciare in eredità a Luna e Alma, le sue figlie, un cuore buono.

“Vorrei che fossero delle donne pure, fiere di loro stesse, rispettose, sincere” queste le parole di Rocio Munoz Morales riportate da LaPresse che ha infine aggiunto che chi fa le cose migliori in vita sono le persone che hanno il cuore più grande.