Rockstar Games fa slittare Gta 6 al 19 novembre 2026, l'uscita era attesa nel 2023: licenziati dei dipendenti

Gta 6 tarda ancora ad arrivare e nel frattempo la Rockstar Games licenzia dipendenti. L’uscita di uno dei titoli più attesi dai gamer di tutto il mondo sta diventando un vero e proprio caso dopo l’ennesimo rinvio del lancio del videogioco. Un ritardo che ha portato anche al crollo in Borsa il titolo della casa sviluppatrice, travolta intanto dalle polemiche per il taglio al personale nel Regno Unito.

L’annuncio di Rockstar Games

La Rockstar Games ha annunciato con un comunicato di poche righe di dover rimandare il lancio di Gta 6 programmato a maggio 2026, fissando la data dell’uscita a giovedì 19 novembre 2026.

“Ci scusiamo per aver aggiunto altro tempo a quella che sappiamo essere stata una lunga attesa – si legge nella nota – ma questi mesi extra ci permetteranno di completare il gioco con il livello di rifinitura che vi aspettate e meritate. Vogliamo ringraziarvi ancora per la pazienza e il supporto. Anche se l’attesa è un po’ più lunga, non vediamo l’ora che i giocatori possano sperimentare l’immensità di Leonida e il ritorno alla moderna Vice City”

Il rinvio di Gta 6

Una notizia nemmeno troppo inaspettata, ma su cui comunque gli appassionati non si daranno pace, considerato che si tratta di un’attesa che si protrae da anni: in programma inizialmente per il 2023, l’arrivo dell’ottavo capitolo del videogioco è stato posticipato al 2025, prima dei due ultimi rinvii, prima a maggio e ora a novembre 2026.

I fan di Grand Theft Auto sono stati abituati ad aspettare anche in occasione delle pubblicazioni precedenti, approdate nelle console però nel giro di pochi mesi, ad eccezione di Gta IV (rinviato dal 2006 al 2008).

I licenziamenti

A complicare la posizione di Rockstar Games sono arrivate negli stessi giorni anche le proteste davanti alla sede di Edimburgo dei lavoratori, in seguito al licenziamento di 31 dipendenti.

La società di videogiochi ha spiegato di aver cacciato un gruppo di persone per aver diffuso notizie top secret su Gta 6, ma i sindacati hanno respinto questa ricostruzione, accusando invece l’azienda di averle mandate via per la loro attività sindacale.

“Sappiamo per certo che non è vero perché non hanno fornito alcuna prova, né hanno condotto alcuna indagine – ha spiegato Fred Carter, della sigla dei lavoratori indipendenti britannici (IWGB) . Tutti i 31 lavoratori licenziati nel Regno Unito erano membri del sindacato e della sezione Game Workers. Penso che sia molto chiaro di cosa si tratti”.