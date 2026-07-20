Rodri "invita" Trump a spostarsi durante la premiazione, il gesto del capitano della Spagna diventa politico

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La presenza di Donald Trump alla premiazione della Spagna dopo la vittoria nella finale del Mondiale 2026 ha fatto discutere e non è passato inosservato il gesto del capitano della “Roja” Rodri, che ha “invitato” il presidente degli Stati Uniti d’America a spostarsi prima di sollevare in cielo il trofeo della Coppa del Mondo.

Il gesto di Rodri durante la premiazione della Spagna al Mondiale

Donald Trump, presidente degli Stati Uniti d’America, che con Canada e Messico hanno organizzato il Mondiale 2026, ha accompagnato il presidente della Fifa Gianni Infantino durante la premiazione della Spagna dopo la vittoria in finale contro l’Argentina.

Prima di sollevare in cielo il trofeo, il capitano della nazionale spagnola Rodri ha “invitato” Trump a spostarsi con un gesto della mano. Il presidente Usa si è posizionato accanto ai calciatori in festa, non uscendo completamente dall’inquadratura della telecamera.

Il commento di Azione sul gesto di Rodri a Trump

Il gesto di Rodri durante la premiazione della Spagna dopo la finale dei Mondiali è stato commentato dall’account X ufficiale di Azione.

Il partito guidato da Calenda, a corredo delle immagini, ha scritto: “Si scherza, ma alla fine neanche troppo… L’aspetto più drammatico dei tempi che stiamo vivendo è che per vedere finalmente il presidente Trump e la sua arroganza trattati come si deve abbiamo dovuto aspettare il capitano della Spagna. Che grande smacco per questa classe dirigente europea sempre più decadente”.

Nel post si legge ancora: “I leader Ue prendano esempio su come trattare Trump“.

Il “saluto” di Borja Iglesias a Trump dopo la finale del Mondiale

Oltra a quello di Rodri, anche un gesto di Borja Iglesias è finito sotto i riflettori al Metlife Stadium al momento della premiazione della Spagna per la vittoria del Mondiale 2026.

L’attaccante spagnolo, dichiaratamente “anti Trump”, aveva preannunciato alla vigilia: “La gente sa benissimo cosa penso, ma non credo che sia il momento di creare polemiche. Spero di incontrarlo in un momento in cui saremo tutti molto felici e che tutto passi in fretta e io possa dimenticarlo”.

Al momento della premiazione, Borja Iglesias si è limitare a dare la mano a Trump, senza guardarlo o scambiare parole con lui e passando oltre velocemente.

ANSA

Il precedente di Trump al Mondiale per club nel 2025

C’è un precedente che riguarda Donald Trump e risale al Mondiale per club del 2025, quando a vincere era stato il Chelsea.

In quella occasione, sempre assieme al presidente della FIFA Infantino, il presidente Usa avrebbe dovuto consegnare il trofeo ai giocatori, per poi scendere dal palco e permettere alla squadra di sollevare il trofeo e festeggiare, posando per le foto di rito.

Trump, però, una volta consegnato il premio, era rimasto accanto al capitano dei “Blues” Reece James, che, dopo un momento di imbarazzo e indecisione, ha sollevato il trofeo vicino al presidente Usa, diventato di fatto un “nuovo calciatore” del Chelsea.