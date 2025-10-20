Rodrigo Paz presidente della Bolivia dopo le elezioni, il politico dem batte il candidato di destra Quiroga

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il nuovo presidente della Bolivia è Rodrigo Paz, che alle elezioni ha battuto il candidato di destra Jorge Quiroga. Il politico dem ha vinto il secondo turno delle presidenziali con circa il 54% dei consensi, mentre il candidato dell’alleanza di destra Libertà e Democrazia, già presidente in Bolivia dal 2001 al 2002, si è invece fermato al 45%.

Rodrigo Paz ha vinto le elezioni ed è il nuovo presidente della Bolivia

Il Tribunale Supremo Elettorale della Bolivia ha diffuso i risultati preliminari delle elezioni presidenziali dopo lo scrutinio del 97,53% dei voti. Il senatore Rodrigo Paz ha ottenuto il 54,54% dei voti, distanziando l’ex presidente Jorge Quiroga, che ha conquistato invece il 45,46% dei consensi.

Il presidente del Tribunale elettorale, Oscar Hassenteufel, ha dichiarato che, nonostante i dati sulle elezioni presidenziali siano ancora provvisori, “la tendenza è ormai irreversibile”.

Proteste in strada in Bolivia dopo la vittoria di Rodrigo Paz alle elezioni presidenziali.

Chi è Rodrigo Paz, nuovo presidente della Bolivia

Il senatore Rodrigo Paz è diventato il nuovo presidente della Bolivia all’età di 58 anni.

Esponente del Partito Cristiano Democratico di orientamento centrista, Rodrigo Paz vanta due presidenti nel suo albero genealogico: è, infatti, il terzo a diventare presidente della Bolivia nella sua famiglia allargata, dopo il padre Jaime Paz Zamora (1989-1993) e il prozio Victor Paz Estenssoro (quattro volte presidente di sinistra).

Da quando ha fatto il suo ingresso in politica, Rodrigo Paz è stato sindaco, deputato e senatore di Tarija.

Alle elezioni presidenziali, ha ottenuto il maggior numero di consensi al primo turno e poi, nel ballottaggio di domenica, ha superato il rivale Jorge Quiroga, interrompendo 20 anni di governo socialista.

Lo slogan di Rodrigo Paz

Una delle chiavi della vittoria di Rodrigo Paz alle elezioni presidenziali in Bolivia è rappresentata dal suo slogan “Capitalismo per tutti“, incentrato sull’obiettivo di combinare programmi sociali con incentivi fiscali per il settore privato, la riforma dello Stato e relazioni più strette con i paesi occidentali.

Proteste in Bolivia dopo l’elezione di Rodrigo Paz a nuovo presidente

In Bolivia sono scoppiate alcune proteste in seguito all’elezione di Rodrigo Paz a nuovo presidente. Alcuni cittadini hanno dato fuoco ai pneumatici per le strade del Paese.