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Due persone sono state arrestate con l’accusa di essere i responsabili materiali dell’incendio doloso che ha distrutto un’attività di autodemolizione a Monza. Secondo le indagini, l’atto intimidatorio sarebbe stato commissionato come ritorsione per influenzare le vittime nell’ambito di un procedimento relativo a truffe nel campo automobilistico.

Le indagini sull’incendio a Monza

La Squadra Mobile della Questura di Monza ha condotto le indagini, coordinate prima dalla Procura della Repubblica e poi dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano.

Nelle giornate di venerdì 9 ottobre e mercoledì 14 ottobre sono state eseguite un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due soggetti e quattro decreti di perquisizione. L’indagine ha riguardato il rogo che, la sera del 18 ottobre 2025, ha devastato un’azienda di autodemolizione in viale delle Industrie. Il titolare ha stimato i danni tra 150.000 euro e 200.000 euro.

Il presunto movente del rogo

L’incendio è divampato intorno alle 22 e ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e delle Volanti della Questura; il loro arrivo tempestivo ha impedito che le fiamme raggiungessero le proprietà confinanti. Secondo l’ipotesi accusatoria, l’azione sarebbe stata pianificata e commissionata per ritorsione.

All’origine ci sarebbero stati contrasti legati a un procedimento penale per un sistema di truffe finanziarie: secondo la ricostruzione, sarebbero state acquistate e rivendute autovetture ricorrendo a finanziamenti ottenuti con documenti falsi. Il presunto mandante avrebbe preso di mira l’azienda dopo che il titolare e il figlio, coinvolti nello stesso procedimento, avevano reso dichiarazioni all’Autorità giudiziaria. Il rogo sarebbe stato anche un avvertimento in vista di una successiva udienza. L’obiettivo, secondo gli investigatori, era l’ultima attività economica rimasta alla famiglia dopo i sequestri disposti dall’Autorità giudiziaria.

Le immagini e i riscontri

Per ricostruire l’accaduto gli investigatori hanno analizzato i filmati di videosorveglianza, decine di intercettazioni telefoniche e ambientali, dispositivi elettronici e dati di localizzazione satellitare. Le telecamere dell’azienda hanno ripreso due persone arrivate in auto: una avrebbe scavalcato la recinzione e appiccato il fuoco con liquido infiammabile, mentre il complice l’avrebbe supportata.

La polizia ha individuato il veicolo e ricostruito i suoi spostamenti prima e dopo l’episodio. Gli accertamenti hanno delineato un quadro indiziario a carico di quattro persone, con ruoli che sarebbero stati diversi: un presunto mandante, un intermediario incaricato di trovare gli esecutori e due soggetti ritenuti responsabili dell’azione materiale. Due indagati risultano inoltre coinvolti nell’operazione “Rinascita-Scott” per associazione di tipo mafioso. Per le modalità e le finalità dell’azione è stata contestata l’aggravante del metodo mafioso, riconosciuta dal GIP nella valutazione cautelare.

Gli arresti e le perquisizioni

Il GIP del Tribunale di Milano, accogliendo la richiesta della Procura e della Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto il carcere per i presunti esecutori. Venerdì 9 ottobre la misura è stata eseguita nei confronti di un uomo di 54 anni, già detenuto per un’altra causa. Il secondo indagato, inizialmente non rintracciato, è stato fermato nel pomeriggio di mercoledì 14 ottobre all’aeroporto di Malpensa, al rientro dall’Australia. All’intervento hanno collaborato la Polizia di frontiera e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.

Il 9 ottobre sono state inoltre svolte perquisizioni a Bernareggio, Gaggiano, Brembate e Pizzo, anche nei confronti di altri 2 soggetti non indagati, ritenuti contigui ai presunti autori. Sono stati sequestrati numerosi telefoni cellulari, l’hard disk della videosorveglianza esterna dell’abitazione di uno degli indagati e 2 localizzatori GPS, che saranno sottoposti ad ulteriori verifiche.

IPA