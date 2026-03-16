Rogoredo, altri due poliziotti colleghi di Cinturrino indagati per l'omicidio Mansouri: il punto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Si allarga il caso Mansouri. Per l’assistente capo Carmelo Cinturrino si parla di nuove accuse, mentre entrano nella lista degli indagati dell’inchiesta di Marcello Viola e dei pm Giovanni Tarzia e Leonardo Lesti altri due colleghi del poliziotto. Oltre ai quattro agenti della squadra presente al bosco di Rogoredo quel tragico tardo pomeriggio, gli altri due poliziotti sono accusati uno di falso e l’altro di arresto illegale.

Nuovi indagati nel caso Mansouri

L’inchiesta sul caso Mansouri prosegue. La Procura di Milano ha chiesto un incidente probatorio per ascoltare diversi testimoni dell’episodio e non solo. L’assistente capo Carmelo Cinturrino, ora in custodia cautelare a San Vittore, ha una lunga lista di accuse, che continuano ad essere aggiunte.

Al momento la Procura contesta a Cinturrino 30 capi di imputazione, tra i quali sequestro di persona, detenzione e spaccio di droga, estorsione, concussione, percosse, arresto illegale, calunnia, falso, depistaggio e rapina. Gli indagati, oltre all’assistente capo, sono sei poliziotti. Il totale dei capi di imputazione a loro carico è di 43.

Spuntano infatti due colleghi di Cinturrino, oltre ai quattro presenti nel bosco di Rogoredo lo scorso 26 gennaio. Per questi l’accusa è di falso e arresto illegale.

La premeditazione dell’omicidio di Mansouri

Oltre alla novità dei nuovi poliziotti indagati, anche la posizione di Cinturrino si aggrava. Il procuratore Marcello Viola e il sostituto Giovanni Tarzia hanno ipotizzato tutta una serie di reati contro l’assistente capo, tra i quali la premeditazione dell’omicidio.

Sulla base dei racconti dei testimoni, è stato possibile ricostruire tutto uno schema intorno alla squadra di Cinturrino, quella presente al momento dell’uccisione di Mansouri. Diversi episodi di violenza contestati, tutti per ottenere – si ipotizza – una consegna di droga o soldi.

Dalla richiesta di incidente probatorio, così come riportato da La Stampa e La Repubblica, si scopre che a Cinturrino è stata contestata l’aggravante da ergastolo della premeditazione nell’omicidio. Nelle settimane precedenti all’assassinio, questi avrebbe minacciato di morte più volte il ventottenne.

Le testimonianze contro Cinturrino

Difficile la raccolta delle testimonianze contro Cinturrino, ma necessaria per il contraddittorio davanti al giudice. I testimoni sono soggetti privi di dimora o in condizioni personali e giuridiche che li espongono al rischio di espulsione dal territorio dello Stato.

Inoltre, alcuni di loro sono tossicodipendenti e quindi versano in condizioni di salute precarie, suscettibili di ulteriori aggravamenti prima dell’inizio del processo.

Sono questi testimoni che possono ricostruire gli episodi di violenza e altri soprusi condotti da Cinturrino e colleghi indagati. Per questo bisogna agire in tempo e con una certa cautela. Chi teme di essere espulso potrebbe non presentarsi, non parlare e quindi non aiutare nella ricostruzione dei fatti.