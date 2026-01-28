Rogoredo, l'avvocata del fratello di Mansouri ha dei dubbi sulla dinamica e il poliziotto: "Si conoscevano"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È ancora tutta da chiarire la dinamica della morte di Abdherraim Mansouri, il 28enne ucciso da un poliziotto durante un controllo antidroga nel boschetto di Rogoredo, alle porte di Milano. Sono in corso tutti gli accertamenti per capire se si sia trattato di legittima difesa, come sostiene l’agente che ha sparato, ora indagato per omicidio volontario. Una versione che non convince la famiglia della vittima, che attraverso la legale del fratello chiede che venga “accertata tutta la verità”. Secondo l’avvocata Debora Piazza i due si conoscevano e il 28enne “temeva per la propria incolumità”.

Abderrahim Mansouri ucciso a Rogoredo

Vanno avanti le indagini sulla morte di Abdherraim Mansouri, 28enne marocchino ucciso da un poliziotto con un colpo di pistola alla testa lunedì 26 gennaio a Rogoredo, quartiere alla periferia di Milano.

La versione dell’accaduto resa dall’agente, che dice di aver sparato per legittima difesa quando la vittima gli ha puntato contro una pistola (rivelatasi poi a salve), non convince la famiglia del giovane.

ANSA

Vittima e poliziotto che ha sparato “si conoscevano”

L’avvocata Debora Piazza, che rappresenta il fratello della vittima, ha depositato la nomina come persona offesa nell’inchiesta che vede indagato il poliziotto per omicidio volontario.

A Ore 14 Sera su Rai2 la legale ha detto che Mansouri e il poliziotto, in servizio alla squadra investigativa del commissariato Mecenate, si conoscevano.

“Che i due si conoscessero è un dato certo”, ha affermato. Come non ci sono dubbi, ha aggiunto, che il 28enne spacciasse nel boschetto di Rogoredo.

È normale quindi che venisse tenuto d’occhio, ma secondo quanto raccolto finora dall’avvocata, ci sarebbe altro: “Lui temeva per la propria incolumità“.

Secondo Piazza inoltre appare inverosimile che Mansouri abbia puntato una pistola a salve contro un poliziotto che sapeva essere armato, “a meno che non avesse intenzione di suicidarsi”.

C’è una telecamera vicino a dove Mansouri è stato ucciso

L’avvocata Piazza, che sta svolgendo indagini difensive che saranno condivise con la procura, ha poi detto che c’è una telecamera a pochi metri dal luogo dove Mansouri è stato ucciso.

Gli eventuali filmati ripresi dalla telecamera non sono ancora stati recuperati e visionati, ma potrebbe aiutare a ricostruire quanto accaduto nella serata di lunedì.

Le indagini sulla dinamica

La procura di Milano, riferisce Ansa, sta svolgendo accertamenti a 360 gradi per ricostruire la dinamica della morte di Abdherraim Mansouri e chiarire se si sia trattato di legittima difesa, come sostiene l’agente di polizia che ha sparato, colpendo il marocchino con un solo colpo alla fronte.

Il pm Giovanni Tarzia ha disposto l’autopsia, affidata alla rinomata patologa forense Cristina Cattaneo, gli accertamenti tossicologici sia sul poliziotto indagato che sulla vittima e la consulenza balistica sullo sparo.

Gli inquirenti sono poi alla ricerca di telecamere, immagini ed eventuali testimonianze utili a chiarire la dinamica di quanto successo.