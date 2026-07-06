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È di 8 ordinanze di custodia cautelare, 7 arresti in flagranza e oltre 1,1 milioni di euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro una ramificata organizzazione criminale italo-albanese dedita al traffico di sostanze stupefacenti nel Nord Italia. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano, ha portato a numerosi sequestri e perquisizioni in diverse province e località turistiche, smantellando una rete attiva nella distribuzione di droga e nel riciclaggio di proventi illeciti.

Le origini dell’indagine: un controllo a Latisana

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste sotto la direzione della Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia – e con il supporto del Servizio Centrale Investigativo Criminalità Organizzata. L’attività investigativa ha coinvolto anche le province di Brescia, Lecco, Monza Brianza, Pavia, Savona e Siena, oltre a numerose località turistiche del Nord-Est, tra cui Sistiana, Grado, Latisana, Lignano, Bibione, Jesolo e Caorle.

L’inchiesta ha preso avvio da un controllo effettuato a Latisana (UD), nei pressi della nota località turistica friulana di Lignano Sabbiadoro. In quell’occasione sono stati arrestati 2 corrieri e sequestrati 2 kg di marijuana. Da questo episodio sono emersi i primi elementi che hanno permesso di ricostruire la struttura dell’organizzazione criminale, composta principalmente da cittadini albanesi attivi nelle province lombarde. Il coordinamento delle indagini è stato quindi affidato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano per garantire la massima efficacia operativa.

Un’organizzazione strutturata e tecnologicamente avanzata

Le indagini hanno evidenziato l’esistenza di una solida organizzazione criminale, composta da veri e propri “professionisti” del narcotraffico. Il gruppo adottava strategie sofisticate per massimizzare i profitti e ridurre i rischi di individuazione, tra cui l’uso di piattaforme di comunicazione criptate, il ricambio frequente di schede SIM e telefoni cellulari, e la sostituzione continua delle autovetture impiegate per il trasporto della droga.

La droga – principalmente cocaina, marijuana e hashish – veniva importata in Italia attraverso consolidate rotte balcaniche, grazie alla collaborazione tra organizzazioni criminali italiane e consorterie albanesi. Nel corso delle indagini è stato inoltre scoperto che il sodalizio aveva allestito una serra nella campagna pavese per la produzione autonoma di marijuana, incrementando così la propria capacità di approvvigionamento.

Stoccaggio e distribuzione capillare

Una volta introdotte nel territorio nazionale, le sostanze stupefacenti venivano stoccate in una rete di appartamenti e autorimesse presi in affitto da soggetti incensurati, utilizzati come prestanome per rendere difficile l’identificazione dei reali responsabili. La distribuzione della droga avveniva tramite una fitta rete di “cavallini”, ovvero soggetti reclutati appositamente per la consegna territoriale. Le mansioni erano suddivise tra chi preparava le dosi e chi si occupava della distribuzione, coinvolgendo sia italiani che giovani albanesi, questi ultimi fatti arrivare in Italia per brevi periodi e poi sostituiti da altri connazionali.

Sequestri e arresti: i numeri dell’operazione

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati complessivamente 70,5 kg di marijuana (di cui 64 kg a Sesto San Giovanni, 2 kg a Latisana e 4,5 kg a Lecco), 21 kg di cocaina (di cui 20 kg a Saronno e 1 kg a Milano), una pistola Beretta modello 34 calibro 9 short con matricola abrasa e relativo munizionamento, un’autovettura Alfa Stelvio con telaio modificato per il trasporto della droga. Sono stati arrestati in flagranza di reato 7 soggetti.

Provvedimenti giudiziari e perquisizioni

Al termine delle attività investigative, la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari 8 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei principali membri dell’organizzazione. Sono state inoltre disposte perquisizioni nei confronti di 33 indagati, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ricettazione, riciclaggio e detenzione di armi clandestine.

Ricostruzione dei patrimoni illeciti e sequestri di beni

Parallelamente alle indagini sul narcotraffico, i Finanzieri del Nucleo P.E.F. di Trieste hanno ricostruito in modo dettagliato i patrimoni accumulati dagli indagati grazie ai proventi illeciti. Sono stati analizzati flussi finanziari, conti correnti, investimenti, acquisti di immobili e depositi bancari. Il valore complessivo dei beni sequestrati ammonta a 1,1 milioni di euro, comprendendo immobili, vetture, gioielli, denaro contante e altre disponibilità finanziarie.

Ulteriori sequestri e arresti

Durante le perquisizioni delegate dall’Autorità Giudiziaria è stato arrestato in flagranza di reato un ulteriore indagato per detenzione di armi clandestine. Sono stati inoltre sequestrati 7,2 kg di marijuana pronta per la vendita, 2 pistole con matricola abrasa, 10 armi bianche, orologi di lusso (tra cui modelli Rolex) e denaro contante in diverse valute.

IPA