Roma, 16 kg di droga nascosti in casa accanto a succhi di frutta e giochi della figlia: arrestato il padre

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e 16 kg di droga sequestrata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato nel quartiere Alessandrino a Roma. Un uomo di 42 anni è stato fermato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, con l’aggravante di aver commesso il reato in presenza di una minore.

La scoperta della droga

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile hanno sorpreso il sospettato nella sua abitazione, dopo averla monitorata con servizi di osservazione e appostamento. L’operazione è scattata quando un giovane è stato visto uscire dal palazzo con un pezzo di hashish in mano.

Una casa insospettabile

All’interno dell’appartamento, che sembrava la dimora di una normale famiglia composta da papà, mamma, nonna e una bambina, la droga era disseminata ovunque. Tra hashish e marijuana, parte della sostanza era già suddivisa in dosi da 40 grammi, pronte per la vendita al dettaglio. La quantità maggiore era invece conservata in panetti da un etto, contrassegnati con scritte fantasiose o nascosti in scatole di biscotti.

Il kit del pusher

Oltre alla droga, gli agenti hanno rinvenuto anche il cosiddetto “kit del pusher”, composto da bilancini di precisione e una macchina per il sottovuoto. Inoltre, sono state trovate 229 sigarette elettroniche contenenti un liquido ambrato.

L’arresto e le accuse

L’uomo, un romano di 42 anni, è stato arrestato perché gravemente indiziato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, con l’aggravante di aver commesso il fatto in presenza di una minore. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato.

Presunzione di innocenza

Per completezza, si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, l’indagato deve ritenersi innocente fino ad accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.

IPA