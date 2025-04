Roma, 19enne crea il caos con lo spray al peperoncino in una paninoteca e ruba una collana da migliaia di euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Roma, dove un giovane tunisino è stato fermato per furto con strappo. L’episodio è avvenuto in via Palmiro Togliatti, quando il ragazzo ha utilizzato uno spray al peperoncino per derubare un cliente di una paninoteca.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Radiomobile di Roma, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno arrestato un tunisino di 19 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato fermato dopo essere stato visto mentre veniva rincorso da un altro uomo, la vittima del furto.

La dinamica del furto

Il 19enne si era introdotto in una paninoteca di via Palmiro Togliatti e, utilizzando una bomboletta spray al peperoncino, ha costretto i clienti a uscire dal locale. Approfittando del caos, ha strappato una catenina dal collo di un uomo. La collana, del valore di circa 3000 euro, è stata recuperata e restituita alla vittima.

Conseguenze legali

Dopo aver raccolto prove significative, i Carabinieri, in accordo con la Procura, hanno arrestato il giovane. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma, e il ragazzo è stato condannato a un anno di detenzione dopo un rito abbreviato. Si sottolinea che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e l’indagato è da considerarsi innocente fino a sentenza definitiva.

Fonte foto: IPA