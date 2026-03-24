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Eseguito un arresto per furto aggravato a Roma, in Viale dell’Esercito. Un giovane di 24 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato dopo aver sottratto il portafogli a un anziano di 90 anni, approfittando di un momento di distrazione della vittima. L’uomo, travestito da netturbino, è stato individuato e bloccato poco dopo grazie alla segnalazione di alcuni cittadini.

La dinamica dell’episodio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 24enne si era nascosto tra i bidoni della spazzatura in Viale dell’Esercito, fingendosi un operatore ecologico. L’obiettivo era quello di passare inosservato e colpire la vittima prescelta. Quando un anziano di 90 anni si è avvicinato ai cassonetti per gettare i rifiuti, il giovane ha atteso il momento opportuno: approfittando della distrazione dell’uomo, impegnato nella raccolta differenziata, si è avvicinato e gli ha sottratto il portafogli dalla tasca dei pantaloni, dandosi poi rapidamente alla fuga.

L’intervento dei cittadini e della Polizia

La scena non è sfuggita ad alcuni cittadini presenti in zona, che hanno immediatamente allertato il 1 1 2 (Numero Unico di Emergenza). Grazie alla tempestiva segnalazione, una pattuglia delle Volanti si è messa sulle tracce del sospettato. Nel giro di pochi minuti, il 24enne è stato individuato nel parcheggio di un esercizio commerciale poco distante dal luogo del furto. Gli agenti hanno proceduto al fermo e all’arresto dell’uomo, che è stato trovato ancora in possesso del bottino appena sottratto.

L’arresto e le misure disposte

Per il giovane sono scattate le manette con l’accusa di furto aggravato. In sede di convalida dell’arresto, l’Autorità giudiziaria ha disposto nei suoi confronti la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Si tratta di un provvedimento che impone all’indagato di presentarsi periodicamente presso gli uffici delle forze dell’ordine, in attesa degli sviluppi dell’indagine.

IPA