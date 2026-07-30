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È di un arresto e 300 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nel quartiere Magliana. Un uomo di 47 anni, originario di Milano, è stato fermato e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di una ingente quantità di droga, dopo essere stato sorpreso con un vero e proprio “campionario itinerante” e aver utilizzato un appartamento come base logistica per lo smistamento degli stupefacenti.

Le indagini e il controllo nel quartiere Magliana

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel quartiere Magliana di Roma, dove gli investigatori della Squadra Mobile hanno notato alcuni movimenti sospetti da parte di un uomo, poi identificato come un quarantasettenne milanese. L’uomo aveva preso in affitto un appartamento nella Capitale, utilizzandolo come punto di appoggio per la custodia e lo smistamento di un ingente carico di droga.

La svolta è arrivata quando il sospettato, dopo aver parcheggiato una utilitaria davanti a un’attività commerciale, ha iniziato a muoversi con fare circospetto tra le palazzine della zona. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento e dalla presenza dell’uomo in piena notte, hanno deciso di procedere a un controllo. Durante l’identificazione, il quarantasettenne non è riuscito a fornire spiegazioni plausibili circa la sua presenza nel quartiere e ha tentato di negare ogni collegamento con l’auto parcheggiata, nonostante fosse in possesso delle chiavi di accensione.

Il sequestro del “campionario itinerante”

La reticenza dell’uomo si è dissolta quando, all’interno del bagagliaio della vettura, i poliziotti hanno rinvenuto una valigia contenente 60 panetti di hashish, per un peso complessivo di oltre 48 chili. Questo primo ritrovamento ha spinto gli investigatori ad approfondire le indagini, portandoli a individuare un appartamento nelle vicinanze, di cui il sospettato risultava essere il conduttore, nonostante avesse tentato di negare ogni legame con l’immobile.

L’appartamento trasformato in base logistica

Una volta rintracciato il proprietario della casa vacanze, gli agenti hanno avuto accesso all’appartamento, dove si sono trovati di fronte a una cucina attrezzata per la refrigerazione, la conservazione e la lavorazione di sostanze stupefacenti. All’interno di un congelatore e di un frigorifero, sono state scoperte numerose valigette di plastica e buste contenenti oltre 2300 panetti di hashish e marijuana, per un peso totale di circa 235 chili. Il valore al dettaglio della droga sequestrata avrebbe potuto generare proventi per circa un milione di euro.

Durante la perquisizione domiciliare, la Polizia ha inoltre sequestrato materiale utile alla pesatura e al confezionamento della droga, confermando la funzione dell’appartamento come vero e proprio centro di smistamento e preparazione degli stupefacenti destinati al mercato illecito.

L’arresto e le accuse

Al termine degli accertamenti, per il quarantasettenne sono scattate le manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di una quantità elevata di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria.

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