Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di un arresto e 19 kg di droga sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma. Un uomo di 37 anni, romano, è stato fermato e portato in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine è partita da movimenti sospetti rilevati in un complesso residenziale della città, dove il sospettato aveva allestito un vero e proprio deposito di droga.

Le indagini e la scoperta del deposito

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando gli agenti del XIV Distretto Primavalle hanno notato un insolito via vai di due auto di proprietà dell’uomo all’interno di un’area box sotterranea in via Mattia Battistini, distante dalla sua abitazione. Gli investigatori hanno quindi deciso di monitorare la situazione, appostandosi per diverse ore nei pressi del complesso residenziale.

Approfittando di un momento in cui il sospettato si era allontanato, i poliziotti si sono avvicinati al box, dal quale proveniva un forte odore acre, tipico dell’hashish. Il ritorno dell’uomo ha permesso agli agenti di intervenire e di scoprire una vera e propria centrale dello spaccio allestita nel deposito sotterraneo.

Il sequestro della droga e il modus operandi

All’interno del box, la Polizia ha rinvenuto 19 kg di sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana, suddivisi in panetti e pronti per essere confezionati sottovuoto. Il materiale per il confezionamento era già presente sul posto, a conferma di un’attività organizzata e strutturata.

Ma non solo: altra cocaina è stata trovata anche in una delle due auto utilizzate dal pusher, che erano state modificate per il trasporto sicuro della droga. In particolare, una delle vetture era dotata di un doppiofondo meccanico sotto il sedile, accessibile solo tramite una combinazione segreta, a testimonianza della sofisticazione dei mezzi impiegati per lo spaccio.

Perquisizione domiciliare e ulteriori sequestri

La perquisizione è poi proseguita nell’abitazione del trentasettenne, dove gli agenti hanno scoperto un vero e proprio tesoro in contanti: 42mila euro nascosti nello zoccolo di alluminio della cucina, oltre a un ulteriore etto di hashish. In uno sgabuzzino, tra materiale di risulta, è stata trovata anche una macchina conta soldi e altro materiale utile al confezionamento delle dosi.

L’arresto e le misure cautelari

Per il giovane sono scattate immediatamente le manette. La Procura della Repubblica di Roma ha richiesto e ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. L’uomo è ora gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

IPA