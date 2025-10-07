Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

60 persone arrestate e ingenti sequestri di droga e denaro nella provincia di Roma. Gli interventi, condotti tra l’inizio dell’autunno e le ultime settimane, hanno interessato l’intero territorio provinciale, dalla costa – da Civitavecchia a Nettuno – fino alle periferie e a Tivoli, con l’obiettivo di contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti.

Operazioni diffuse su tutto il territorio: la fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le attività investigative hanno permesso di infliggere un duro colpo alle reti di spaccio che operavano in diverse aree della provincia. Il flusso illecito di droga ha subito una significativa battuta d’arresto, con controlli e arresti che si sono susseguiti sia lungo la fascia costiera che nelle zone periferiche della capitale, fino a Tivoli.

Smantellato traffico di hashish e marijuana tra Valle Aurelia e Tivoli

L’indagine degli agenti del XIII Distretto Aurelio si è conclusa proprio a Tivoli, dove è stato disarticolato un traffico di hashish e marijuana. Tutto è partito dall’osservazione di movimenti sospetti tra i palazzi di Valle Aurelia, che hanno portato gli investigatori a individuare la zona termale dell’antica Tibur come punto nevralgico della vendita. Gli spacciatori trasportavano la droga in strada utilizzando zaini termici simili a quelli impiegati per le giornate in spiaggia, mentre nelle abitazioni degli arrestati le sostanze venivano conservate nei frigoriferi.

Al termine delle indagini, 4 persone sono state arrestate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre 2 persone sono state denunciate. Gli agenti hanno sequestrato oltre 3 chili e mezzo di droga e più di 40 mila euro in contanti.

Maxi sequestro a Ottavia: cocaina e hashish con simboli manga

Un altro importante intervento è stato effettuato nella borgata di Ottavia, dove la Squadra Mobile romana ha eseguito un maxi sequestro. Dopo aver fermato un uomo all’uscita di uno stabile con un borsone contenente 70 grammi di cocaina, sono scattate numerose perquisizioni domiciliari. Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti più di 100 panetti di hashish, ciascuno del peso di un etto, contraddistinti da disegni di manga giapponesi, marchi di whiskey famosi e frutti tropicali. Anche in questa occasione, oltre alla droga, sono state sequestrate alcune migliaia di euro in contanti.

I 2 presunti responsabili dell’attività di spaccio sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Arresti tra i pusher di strada: il ruolo delle Volanti

Al bilancio dei maxi sequestri si aggiungono gli arresti dei cosiddetti pusher “da strada”, ovvero coloro che vendono singole o poche dosi ai clienti abituali e rappresentano un anello fondamentale nella catena dello spaccio. Nelle ultime due settimane, la Sezione Volanti ha eseguito 14 arresti, cui si sommano altri 39 arresti effettuati dai Distretti e Commissariati di Fidene, San Basilio, San Giovanni, Prenestino, Romanina, Casilino, Porta Maggiore, Flaminio, Tor Carbone, Esposizione, Tor Pignattara, Trastevere, Appio, Sant’Ippolito, San Lorenzo, San Paolo, Esquilino, Porta Pia, Primavalle e dai commissariati distaccati di Tivoli, Fiumicino, Ladispoli, Anzio/Nettuno e Frascati.

Sequestri record: oppiacei, cocaina e una piantagione di marijuana

Nel corso delle operazioni, sono stati sequestrati complessivamente circa 19 chili di oppiacei e poco meno di 1 chilo di cocaina e derivati. Inoltre, a Ladispoli è stata scoperta una piantagione di marijuana composta da 25 piante, segno della capillarità dei controlli e della determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Controllo del territorio e arresti per reati legati agli stupefacenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività di controllo del territorio svolta quotidianamente dalle Volanti e dalle autoradio dei commissariati si è rivelata fondamentale nella repressione dei reati connessi alla droga. Un esempio emblematico è rappresentato dall’ultimo arresto effettuato dagli agenti del Commissariato di P.S. Civitavecchia, che hanno rintracciato e condotto in carcere un uomo condannato a scontare più di 4 anni di reclusione per reati inerenti agli stupefacenti.

IPA