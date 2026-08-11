Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato eseguito un arresto dai Carabinieri della Compagnia Roma Trionfale, che hanno fermato una giovane donna di 20 anni proveniente da Napoli, accusata di truffa aggravata ai danni di una signora anziana. L’intervento è stato reso possibile grazie alla prontezza della vittima, che ha saputo riconoscere il tentativo di raggiro e ha permesso ai militari di cogliere la truffatrice in flagranza di reato.

Il tentativo di truffa e la reazione della vittima

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri nella zona di piazza Mazzini, a Roma. Protagonista della vicenda è una donna di 88 anni, residente nel quartiere, che ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un Maggiore dei Carabinieri. L’uomo, con tono autoritario e manipolatorio, ha informato l’anziana che la figlia era stata coinvolta in un grave reato la notte precedente e che, per evitare conseguenze, avrebbe dovuto consegnare tutti i suoi gioielli in oro, sostenendo falsamente che fossero il provento di una rapina.

La signora, nonostante la situazione di forte pressione emotiva, ha mantenuto sangue freddo e lucidità. Fingendo di credere alle parole del falso carabiniere, ha seguito le sue istruzioni solo in apparenza. In realtà, l’anziana ha prontamente contattato il numero di emergenza 112, chiedendo l’intervento dei Carabinieri. La segnalazione ha permesso di avviare un’operazione rapida e coordinata da parte del Nucleo Operativo e della Stazione Roma Trionfale, che hanno predisposto un servizio di osservazione e appostamento sia all’interno che all’esterno dello stabile in cui vive la vittima.

L’arresto in flagranza e il recupero della refurtiva

L’epilogo della vicenda è arrivato intorno alle ore 16:00, quando la giovane truffatrice si è presentata alla porta dell’anziana per riscuotere il bottino. Al momento della consegna di un sacchetto contenente gioielli e preziosi, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, bloccando la ragazza sul pianerottolo prima che potesse fuggire. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria, che ha espresso gratitudine ai militari per l’efficacia dell’intervento.

Le conseguenze giudiziarie

L’arrestata, una giovane di 20 anni originaria di Napoli, incensurata, è stata condotta presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e l’ha condannata a un anno e 4 mesi di reclusione, con pena sospesa.

I consigli dell’Arma per difendersi dalle truffe

L’Arma dei Carabinieri invita la cittadinanza a seguire e diffondere, anche in ambito familiare, i consigli utili per tutelarsi da truffe e raggiri, consultando la pagina web “Contro le truffe” e informandosi sulle principali tecniche utilizzate dai malintenzionati. Il Comando Provinciale Carabinieri di Roma prosegue inoltre nella promozione di incontri formativi e informativi tra Carabinieri, anziani e familiari, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione su questo fenomeno criminale in crescita, attraverso suggerimenti e indicazioni pratiche per prevenirlo.

La vicenda di ieri rappresenta solo uno dei tanti episodi che vedono gli anziani come bersaglio privilegiato di truffe e raggiri. L’Arma dei Carabinieri ribadisce l’importanza di mantenere alta la guardia e di non esitare a contattare le forze dell’ordine in caso di sospetti. Grazie alla collaborazione tra cittadini e istituzioni, è possibile contrastare efficacemente questi reati e garantire maggiore sicurezza alle persone più vulnerabili.

IPA